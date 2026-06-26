Por causa de um quarto de hora... Sami Al-Jaber perde seu trono asiático na Copa do Mundo

Sami Al-Jaber perdeu seu histórico reinado asiático na Copa do Mundo devido a um quarto de hora na edição atual do torneio.

A seleção do Japão empatou com a Suécia em 1 a 1, durante a partida que os enfrentou na madrugada desta sexta-feira, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Aos 75 minutos, ocorreu um acontecimento histórico, quando o zagueiro Yuto Nagatomo entrou como substituto pela seleção japonesa, no lugar de Keito Nakamura.

A participação de Nagatomo fez dele o primeiro jogador asiático da história a disputar efetivamente cinco edições da Copa do Mundo, segundo a conta de estatísticas “Mstership” no site “X”, tendo começado na edição de 2010 na África do Sul até a atual.

O jogador de 39 anos superou cinco jogadores asiáticos que já haviam participado de quatro edições da Copa do Mundo, liderados por Sami Al-Jaber, lenda da seleção saudita, que disputou as edições de 1994, 1998, 2002 e 2006.

A lista também inclui o sul-coreano Hong Myung-bo, que participou de 1990 a 2002, e seu compatriota Son Heung-min, que começou em 2014 e continua até a edição atual, além dos iranianos Ehsan Haj Safi e Alireza Jahanbakhsh, que participaram das mesmas edições.

Vale lembrar que Sami Al-Jaber continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos entre os jogadores árabes na história da Copa do Mundo, com 3 gols, mas pode perder esse recorde caso seu compatriota Salem Al-Dossari consiga marcar contra Cabo Verde, ou se o astro egípcio Mohamed Salah fizer o mesmo contra o Irã.