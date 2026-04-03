Por causa de um jogador marroquino... a CAF recebe uma ameaça do Sudão de recorrer à CAS

O clube sudanês Al-Hilal anunciou, em comunicado oficial na noite desta sexta-feira, que intensificará suas medidas em relação ao que descreveu como a participação ilegal do jogador Hamza Al-Mousawi pelo Nahda Berkane marroquino na Liga dos Campeões da África.

O Al-Hilal enviou uma carta em tom severo à Comissão de Disciplina da CAF, além de ter informado a Federação Sudanesa de Futebol sobre esses desdobramentos.

O advogado do clube sudanês, Pedro, afirmou que o prazo que havia concedido anteriormente (48 horas) para responder às cartas oficiais expirou sem qualquer reação da CAF, apesar da troca de correspondência que chegou a quatro cartas oficiais.

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O Al-Hilal exigiu a imposição de medidas cautelares imediatas, que determinem o congelamento da participação do Nahda Berkane em quaisquer competições da CAF ou da FIFA, até que o litígio seja resolvido.

O clube sudanês, que foi eliminado da Liga dos Campeões da África nas quartas de final pelo Nahda Berkane, acrescentou que concede agora à Confederação Africana de Futebol uma última chance, com prazo até o final do dia 3 de abril (esta sexta-feira), antes de recorrer oficialmente ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

O Al-Hilal afirma que os exames médicos comprovaram que Hamza Al-Mousawi consumiu uma substância dopante proibida, considerando que sua presença nas partidas de ida e volta da competição africana teve um impacto direto nos resultados.

Vale lembrar que a CAF enfrenta atualmente outra reclamação no TAS, apresentada pelo Senegal após a retirada do título africano e sua concessão ao Marrocos.