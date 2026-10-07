Por causa de um grande problema da DFB: chefe da base do Bayern de Munique faz exigência clara

Depois de a parte 1 da entrevista ter girado prioritariamente em torno do seu Bayern de Munique, Sauer agora volta o olhar para o trabalho de base da Alemanha de forma geral.

Senhor Sauer, como integrante de um grupo de especialistas montado especialmente para isso, do qual também fazia parte, entre outros, o novo técnico da seleção alemã Jürgen Klopp, o senhor participou do desenvolvimento da "Bundesliga Talent Series". Desde este verão, as equipes de base dos clubes participantes disputam, em dois turnos separados entre si, no outono e na primavera, de três a seis jogos cada (o Bayern de Munique entrará no início de 2027). Quão satisfeito o senhor está com o resultado?

Jochen Sauer: Depois de todas as nossas experiências, nós do grupo de especialistas não considerávamos possível, no início, conseguir colocar em funcionamento em dez meses uma competição para dar mais tempo de jogo aos nossos atletas da base, incluindo todas as discussões, decisões, preparações e implementações. A experiência dos últimos anos mostrou mais que, em muitas situações, discutimos muitas medidas por muito tempo, mas em geral sem resultado ou decisão concretos. Palavra-chave: reforma da Regionalliga. Nesse sentido, estamos altamente satisfeitos com a implementação. Também estou satisfeito, até aqui, com a ideia em si. Se ela de fato vai se provar eficaz, isso ainda será visto.

Conte um pouco sobre as reflexões por trás disso.

Próximas partidas FCA Bundesliga 09:30 FCB

Sauer: O ponto de partida do debate foi, entre outras coisas, o fato de termos visto potencial de melhora na área de transição entre a base e o profissional. Para mim, essa transição é uma das áreas decisivas, mas também mais difíceis, dentro de toda a formação de base, e eu penso que é justamente aí que a Alemanha tem o maior potencial de melhora. Na formação até o sub-15/sub-16, não somos piores do que outras grandes nações. Mas, em algum momento, ficamos para trás, e estávamos de acordo que isso acontece na área de transição entre a base e o profissional. Constatamos que, no sub-17, sub-19 e sub-23, temos jogadores que, entre outras coisas, recebem poucos minutos e pouca experiência de jogo em alto nível. Ao mesmo tempo, somos da opinião de que o tempo em campo é um fator decisivo para melhorar. Foi assim que surgiu a ideia de criar uma competição adicional. A competição se chama "Talent Series" justamente porque não está limitada a uma única faixa etária. Podem jogar atletas de 16 a 21 anos.

IMAGO

Originalmente, Klopp defendia uma liga própria de sub-21, como existe na Inglaterra.

Sauer: Na época dele em Liverpool, ele teve boas experiências com essa competição no sistema inglês de formação. E, como então responsável da Red Bull, ele também precisava ter em mente uma boa solução para clubes sem times sub-23 ou com times sub-23 abaixo da Regionalliga. Dentro do grupo de especialistas, porém, tentamos analisar a questão sob todas as perspectivas. Com um total de 58 centros de formação, há logicamente muitas situações de partida diferentes. Mas, em especial, a contribuição sobre a abordagem de outras grandes ligas foi muito importante para o grupo.

Como o senhor vivenciou a colaboração com Klopp?

Sauer: Excelente, como no grupo de especialistas em geral. Ele reuniu pessoas de diferentes áreas. Klopp como treinador com experiência na Inglaterra. Sami Khedira, que veio do centro de formação de Stuttgart e depois passou por muitos grandes clubes, que conhece a UEFA e tem uma visão europeia. O membro da diretoria da DFL Marc Lenz, o diretor executivo da DFB Andreas Rettig, Markus Krösche e Andreas Bornemann, com muita experiência da Bundesliga. Joti Chatzialexiou, que cuidou da base na DFB e agora é diretor executivo do tradicional clube 1. FC Nürnberg. Espero que o grupo de especialistas possa continuar dando impulsos úteis para o desenvolvimento do sistema alemão de futebol de base e formação.

Êxodo de talentos como problema para a seleção da DFB

Por exemplo?

Sauer: Há muitos temas que ainda podem ser analisados. Há muitos jogadores nascidos na Alemanha que Jürgen Klopp não pode convocar para a seleção nacional. Só no Bayern: Kenan Yildiz, Can Uzun? Turquia. Josip Stanisic? Croácia. Paul Wanner? Áustria. Malik Tillman? EUA. E outros jogadores de todo o território federal. Também aqui já existe uma disputa entre as federações nacionais, à qual precisamos urgentemente fazer frente. Nós acompanhamos isso de muito perto, o número de convocações de seleção que recebemos de diferentes federações nacionais para jogadores específicos. Erblin Osmani, nascido em Munique, atualmente está na seleção principal de Kosovo.

O que precisa mudar na Alemanha?

Sauer: Penso que há muitos desafios nessa área de transição mencionada. Não é simples, nem para os clubes nem para a federação, manter constantemente sob observação cada talento e cada um dos 58 centros de formação e identificar os talentos sem margem para dúvida, mas, por outro lado, também há muitas oportunidades de melhora aqui.

O que mais poderia ajudar o futebol alemão no longo prazo?

Sauer: Na minha visão, a infraestrutura e o trabalho de conteúdo nos centros de formação alemães são bons e estão, no mínimo, no nível de muitas outras nações do futebol. Mas também precisamos dar aos jogadores que formamos a possibilidade de dar o passo para o futebol adulto. Os clubes, da Regionalliga até a Bundesliga, precisam ser mais corajosos ao utilizar jogadores jovens. Só assim esses atletas vão melhorar e poderão se tornar opções para a seleção nacional. E certamente também precisamos pensar sobre o sistema de ligas. A "Talent Series" é uma pequena peça que pode ajudar nisso. Mas as discussões atuais sobre a Regionalliga e também sobre a 3. Liga mostram que há insatisfações, ou seja, que se vê potencial de melhora. Aos meus olhos, atualmente não temos uma pirâmide de competições ideal.

Jochen Sauer sobre a equipe reserva do Bayern de Munique e o técnico novato Dante

O segundo time do Bayern de Munique joga desde 2021 na Regionalliga Bayern. Que papel o senhor atribui a ele?

Sauer: Um papel essencial, para que os talentos tenham o primeiro contato com o futebol adulto. Hoje em dia, os talentos precisam acumular essa experiência cedo. Por isso, transformamos uma sub-23 quase em uma sub-19. Para um Filip Pavic, Cassiano Kiala ou Bastian Assomo, esse é atualmente exatamente o passo certo no desenvolvimento.

Como o senhor está vendo o novo treinador principal Dante? O início na nova temporada foi um pouco irregular.

Sauer: Ele foi um grande jogador, tem uma presença enorme e sabe o que é necessário, como jogador, para um dia disputar a Champions League. Naturalmente, como ex-profissional ambicioso, ele fica insatisfeito quando os resultados não condizem, não era diferente na época com Martin Demichelis. Mas os garotos primeiro precisam se adaptar ao futebol masculino. Esse é um processo de desenvolvimento totalmente normal. Os últimos jogos mostraram que estamos em um bom caminho.

IMAGO

Em que medida o campus também é, para o senhor, um local de desenvolvimento de treinadores?

Sauer: Um treinador que já conhece o Bayern de Munique e dá aqui no clube seus primeiros passos no trabalho como técnico já tem automaticamente uma identificação. Fico feliz com as carreiras de Sebastian Hoeneß, Miroslav Klose ou Martin Demichelis, e penso, sim, que treinadores podem se desenvolver muito bem na base. Aqui não existe a pressão do futebol profissional, e os treinadores podem, em um ambiente mais tranquilo, também cometer erros e melhorar de forma constante. Talvez em algum momento um deles volte ao Bayern de Munique. Aliás, também vemos a Red&Gold e nossa rede internacional de parceiros como uma oportunidade de desenvolvimento e o próximo passo para nossos treinadores talentosos.

Nas últimas semanas, surgiram rumores sobre um suposto interesse do Bayern de Munique em JJ Gabriel, um talento de ponta de 16 anos do Manchester United que quer mudar de clube. De modo geral, quão sensatos o senhor considera esse tipo de transferência?

Sauer: Quando um garoto tão talentoso quer trocar de clube e todos os principais clubes internacionais estão interessados, surge uma competição enorme em nível máximo, e também entram em jogo os aspectos econômicos. Nesse sentido, isso é um tema para o departamento profissional e não para o campus.