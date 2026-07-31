Segundo a ESPN, o português faz parte do grupo mais restrito de candidatos para substituir Bruno Guimaraes no Newcastle United. De acordo com relatos coincidentes da imprensa, o meio-campista de 28 anos está prestes a se transferir para o Arsenal.

A taxa de transferência deve ser de impressionantes 93 milhões de euros de Londres para Newcastle, depois de os Gunners terem levado vários nãos em propostas anteriores por Guimaraes. Além do brasileiro que disputou a Copa do Mundo, os Magpies venderam há poucas semanas outro meio-campista central por muito dinheiro, Sandro Tonali (117 milhões de euros para o Tottenham Hotspur).

Por causa da iminente saída de Guimaraes, aparentemente voltou a haver necessidade no Newcastle. Com Aladji Bamba (35 milhões de euros, Monaco) e Sean Steur (23 milhões de euros, Ajax) já foram contratados dois jogadores para o setor, mas ambos, por conta da pouca idade - 18 e 20 anos, respectivamente -, ainda têm pouca experiência no mais alto nível do futebol europeu.

Joao Palhinha tem excelente reputação na Premier League

Palhinha certamente traz isso consigo e, além disso, tem excelente reputação na Premier League. Antes de sua transferência de 51 milhões de euros para Munique, a pedido do ex-treinador Thomas Tuchel, o jogador de 31 anos era um dos principais destaques do Fulham. Já a última temporada foi passada por empréstimo no Tottenham Hotspur, e ele conseguiu convencer apesar de uma campanha mais do que irregular dos Spurs (45 jogos oficiais, sete gols, três assistências).

Ainda assim, o clube do norte de Londres acabou não acionando a opção de compra previamente acordada, no valor de alegados 30 milhões de euros, motivo pelo qual Palhinha já retornou ao recordista alemão e inclusive esteve em campo nos dois primeiros amistosos. Embora Palhinha seja apontado como o candidato número um a ser vendido, os bávaros insistem, ao que tudo indica, em uma taxa de transferência de pelo menos 20 milhões de euros por seus serviços.

Recentemente, o diretor esportivo Max Eberl foi inequívoco ao declarar: "Temos três jogadores que estamos abertos a vender. Eles não têm futuro no Bayern." Com isso, ele se referia tanto a Palhinha quanto aos dois retornos de empréstimo Bryan Zaragoza e Sascha Boey, que também não devem mais ter futuro no clube.

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Declaração surpreendente: Palhinha quer ficar no Bayern de Munique

O próprio Palhinha, cujo contrato com o FCB vai até 2028, por sua vez não pensa em sair e surpreendeu à margem da abertura dos amistosos contra o SV Wehen Wiesbaden com uma declaração de luta: "Quero manter minha posição aqui." As chances disso, porém, são ínfimas. Já em seu primeiro ano no cargo, Vincent Kompany passou a utilizá-lo cada vez menos ao longo da temporada, razão pela qual ele já há algum tempo é tratado como candidato à venda.

Além do Newcastle, Aston Villa e Benfica também vinham sendo apontados recentemente como interessados na contratação de Palhinha. Até agora, porém, não houve desdobramentos concretos. Enquanto isso, ele teria recusado uma oferta lucrativa da Arábia Saudita.

Em Newcastle, Palhinha encontraria não apenas os alemães Nick Woltemade e Malick Thiaw, mas possivelmente também um treinador alemão. Como o técnico atual Eddie Howe quer tirar um tempo, Matthias Jaissle estaria perto de assumir, segundo relatos coincidentes da imprensa.



