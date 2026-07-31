Jamie Carragher, ex-zagueiro do Liverpool, afirmou que os Reds devem priorizar a contratação de um substituto para o astro egípcio Mohamed Salah antes de buscar a contratação do ponta francês do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.

O internacional francês costuma jogar na posição de ponta esquerda, enquanto Salah ocupou a ponta direita ao longo de uma trajetória bem-sucedida que durou nove anos em Anfield.

As atuais opções para a ponta esquerda no Liverpool incluem Cody Gakpo, a jovem promessa Rio Ngumoha e o recém-chegado Victor Muñoz.

Fontes revelaram à rede "ESPN" que o clube inglês se prepara para apresentar sua primeira proposta pela contratação de Barcola, com relatos indicando que o Paris Saint-Germain avalia o jogador em cerca de 150 milhões de euros.

Carragher afirmou, em declarações à rede "Sky Sports": "Ele é um jogador incrível, não há dúvida quanto a isso, e eu gostaria de ver Barcola no Liverpool".

Carragher acrescentou: "Mas, para mim, ele é um ponta esquerda".

O ex-zagueiro do Liverpool prosseguiu: "A principal questão que se destaca como uma necessidade urgente para o Liverpool agora é substituir Salah, que jogava como ponta direita. E eu não acho que o Liverpool tenha algum jogador no elenco que se sinta totalmente à vontade jogando na posição de ponta direita".

Carragher explicou: "O time provavelmente tem pelo menos quatro nomes no elenco, antes da chegada de Barcola, caso ele venha, que podem jogar pela esquerda com toda a tranquilidade".

Carragher continuou: "Mas se você me perguntar se eu quero a chegada de Barcola junto com a contratação de um ponta direita pelo Liverpool? Eu ficaria muito feliz, porque alguns jogadores teriam que sair, e isso é algo natural, com certeza".

Carragher afirmou: "Mas, no momento, eu sinto que este verão deveria ser dedicado a substituir Salah, e Barcola não compensa a saída do Mo".

Sobre a possibilidade de o negócio envolvendo Barcola atrapalhar a evolução de Ngumoha, que marcou na recente vitória em amistoso sobre o Wrexham nesta semana, Carragher enfatizou que o jogador de 17 anos precisa participar das partidas com regularidade.

Carragher afirmou: "Rio é um jovem, é realmente excelente, e acredito que ele vai continuar evoluindo a partir do que apresentou na temporada passada. Mas este é um ponto importante: você está comprando um jogador muito jovem por uma quantia grande de dinheiro, que é o Barcola, e ele é atualmente melhor do que Rio Ngumoha".

Carragher acrescentou: "Mas você espera que, no fim das contas, ao longo do próximo ano ou dos próximos dois anos, Rio queira jogar semana após semana pelo Liverpool, e cabe a ele provar isso".

Carragher prosseguiu: "Portanto, quando você paga esse tipo de dinheiro por um jogador jovem na posição dele, isso te deixa um pouco em dúvida. Há uma conversa sobre a possibilidade de Rio Ngumoha jogar pela direita e conseguir alguns minutos ali, e, como jovem jogador, é bom jogar dos dois lados, mas eu acho que a posição atual dele é a de ponta esquerda".

E concluiu: "Mas se eles saírem no mercado e trouxerem um jogador para a posição de ponta direita, contratarem Barcola e, então, venderem dois dos jogadores de lado que estão atualmente no time, eu acho que isso seria algo excelente".