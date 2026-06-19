Por causa de Ronaldo... Portugal recorre à “fórmula da vitória” contra o Uzbequistão

O espanhol Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, decidiu recorrer à “fórmula da vitória” em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 contra o Uzbequistão.

A seleção de Portugal ficou no empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, na quarta-feira passada, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, em uma partida que revelou uma clara deficiência ofensiva do “Brasil da Europa”.

O jornal português “Record” informou que Martínez decidiu escalar João Félix, estrela do Al-Nasr, na equipe titular contra o Uzbequistão, a fim de suprir essa deficiência ofensiva.

A seleção de Portugal enfrenta o Uzbequistão na próxima terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O jornal explicou que o técnico espanhol acredita que a presença de João Félix na linha de frente dará novo fôlego ao ataque liderado por Ronaldo, depois que a seleção registrou o menor número de chutes a gol em toda a sua história nas participações na Copa do Mundo, contra o Congo (7).

A dupla Ronaldo e João Félix foi a mais destacada na última temporada da Liga Roshen da Arábia Saudita, levando o Al-Nassr ao título da Liga Roshen após um hiato de 7 anos.

Graças a essa dupla, Ronaldo marcou 28 gols na última temporada da Liga Roshen, contra 20 de João Félix, que deu 13 assistências, o que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da competição.

Vale lembrar que Ronaldo foi alvo de críticas generalizadas após a primeira partida da seleção de Portugal na Copa do Mundo, a ponto de alguns pedirem ao técnico espanhol que o mantivesse no banco de reservas nas partidas seguintes.