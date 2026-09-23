O Manchester United estuda escalar a disputa em torno da crise envolvendo seu jovem jogador JJ Gabriel, que pediu o encerramento de seu registro com o clube visando à saída, em meio ao interesse de vários grandes clubes europeus em contratá-lo.

Fabrizio Romano detalhou o estágio a que chegaram as discussões sobre o futuro do jovem jogador, depois que ele pediu o cancelamento de seu registro em Old Trafford para deixar o clube com efeito imediato.

Romano disse anteriormente: "A equipe de JJ Gabriel está mantendo conversas com clubes. Eu mencionei a vocês em todos os meus vídeos esta semana que Real Madrid, Barcelona e outros clubes disputam sua contratação. A Espanha é a mais próxima, mas há outros clubes na corrida".

E esclareceu: "Essa é a situação: Gabriel não viajou a Barcelona para negociar diretamente com o clube, nem pessoalmente com o Barcelona, nem para assinar com o clube catalão. Não é esse o caso. Eles estão conversando — o entorno do jogador, sua família e seus agentes — para discutir o futuro".

Possível escalada jurídica

Segundo o site "Football FanCast", o Manchester United avalia a possibilidade de tomar medidas legais diante de preocupações relacionadas à interferência de partes externas ao clube no caso do jogador, enquanto o clube busca, ao mesmo tempo, obter uma compensação financeira maior caso Gabriel deixe a equipe.

Gabriel, de "15 anos", havia pedido oficialmente o cancelamento de seu registro com o Manchester United, num movimento que lhe permite buscar a saída de graça após o fim de seu vínculo com o clube.

O United, até o momento, recusa-se a concordar com o pedido do jogador e insiste na manutenção de seu registro até o fim da temporada.

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Os regulamentos da Premier League estabelecem que o cancelamento do registro do jogador durante o período de seu vínculo exige a concordância do clube, do jogador e de seu responsável, e, caso não se chegue a um acordo, qualquer parte pode solicitar uma decisão vinculante da liga sobre o encerramento do registro.

A crise surge depois de Gabriel estar perto de entrar na lista da equipe principal para atuar contra o Brighton na Copa da Liga, antes de o clube ser surpreendido por seu pedido de saída.

O jogador desperta o interesse de vários clubes europeus, com destaque para Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, com a aproximação da data em que completa 16 anos, em 6 de outubro, o que abre a porta para novos desdobramentos em seu futuro, já que essa idade lhe permitirá designar um agente para cuidar de seus negócios e deixar o clube, o que facilita sua saída, sobretudo por ele ser portador de passaporte europeu (irlandês), ressaltando-se que ele recebeu assessoria sobre suas negociações com Real Madrid e Bayern de Munique do famoso agente de jogadores Ali Barat, segundo a mesma fonte.

Precedentes favorecem o United: a Fifa é a última carta

Há precedentes que podem sustentar a posição do Manchester United na reivindicação de uma compensação maior; o Fulham recebeu 4,3 milhões de libras esterlinas, além de 20% do valor de uma futura revenda de Harvey Elliott, após sua transferência para o Liverpool em 2019. O Liverpool também já foi punido com a proibição de registrar jogadores da academia e uma multa de 100 mil libras esterlinas por irregularidades no aliciamento de um jovem jogador do Stoke City.

Mas a complicação da situação do United reside no fato de o destino provável de Gabriel estar fora da jurisdição dos órgãos ingleses, o que pode tornar a Fifa a instância decisiva na definição das compensações e de eventuais irregularidades.