Por causa de Musiala: jornalista turco é detido após divulgar "informações enganosas"

As autoridades turcas detiveram o jornalista esportivo Burhan Can Terzi em Istambul, no âmbito de uma investigação relacionada a informações que ele divulgou sobre uma suposta transferência do craque alemão Jamal Musiala para o Galatasaray, antes de ser liberado após prestar depoimento.

Segundo informou o jornal espanhol "Marca" nesta terça-feira, as autoridades detiveram Terzi no âmbito de uma investigação aberta pelo Ministério Público de Bakırköy, sob a acusação de "divulgação pública de informações enganosas", isso depois de o jornalista turco insistir na veracidade dos relatos que falavam sobre um acordo do Galatasaray para a contratação de Musiala.

Terzi havia divulgado informações nas quais afirmava que o clube turco tinha fechado a contratação do jogador do Bayern de Munique, apesar de o Galatasaray ter negado oficialmente tais notícias.

A escalada do caso veio depois de o jornalista turco repetir a divulgação das informações relacionadas a Musiala, o que provocou o descontentamento do Galatasaray, que entendeu que a continuidade da circulação dessas notícias poderia contribuir para enganar a opinião pública, sobretudo após o clube já ter negado a existência de um acordo com o jogador.

Mas Terzi não recuou de sua versão, e manteve por completo as informações que havia divulgado, afirmando que recebeu dados de diferentes fontes que apontavam para a possibilidade de Musiala chegar ao elenco da equipe turca.

O jornalista esclareceu que estava ciente da possibilidade de o Galatasaray vir a negar a transferência, mas, ao mesmo tempo, reforçou sua confiança em suas fontes, chegando ao ponto de colocar sua reputação profissional em jogo em razão da veracidade do que divulgou.

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Durante os desdobramentos da investigação, Terzi apontou o empresário turco Oktay Ercan, dono do clube belga Westerlo, como a pessoa que lhe forneceu as informações relacionadas à suposta movimentação do Galatasaray para contratar Musiala.

Com base na investigação aberta pelo Ministério Público de Bakırköy, o jornalista foi conduzido a uma delegacia de polícia em Istambul para prestar depoimento a respeito das informações que divulgou.

Depois de prestar seu depoimento, Terzi foi liberado, o que significa que sua detenção ocorreu no âmbito dos procedimentos da investigação e não representa uma condenação judicial contra ele, além de ele seguir fora da custódia no momento atual.