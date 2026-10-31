O treinador do Real Madrid, José Mourinho conseguiu abrir uma pequena fissura dentro do Barcelona, embora talvez ele mesmo não esperasse que seu impacto fosse tão grande, e talvez seu plano de jogo não tenha ido além de lidar com a situação de forma natural, algo que, na maioria das vezes, não é ruim dentro do futebol.

Segundo o jornal espanhol "As", o resultado do Clássico deixou marcas negativas em Hansi Flick sob diversos aspectos, depois que ele vinculou o confronto contra o Paris Saint-Germain ao Clássico, e acabou saindo derrotado no fim das contas.

No plano tático, o Barça perdeu seu equilíbrio diante do Real Madrid, e quando a derrota por 2 a 1 se confirmou, o treinador alemão voltou a se esconder atrás da desculpa da falta de preparo físico e de recuperação dos jogadores.

Mas parece que há outras questões por trás da cena, já que a quarta-feira contou com um jantar coletivo para estreitar os laços entre os membros do elenco, e quando esse tipo de coisa acontece, isso geralmente significa que existem assuntos que precisam ser discutidos dentro do vestiário.

E na quinta-feira, a diretoria do Barcelona surpreendeu a todos ao incluir, em seu comunicado à imprensa, uma afirmação de "total confiança no time e na comissão técnica".

É quase certo que essa frase não carregue grandes significados, mas ela chamou a atenção, mesmo tendo vindo no contexto de um elogio ao time.

Já na sexta-feira, o treinador alemão abriu a porta para a possibilidade de contratar um novo jogador durante a janela de transferências de inverno, em janeiro, depois que esse assunto permaneceu adiado desde o verão.

E todos esses acontecimentos ocorreram em poucos dias após a derrota no Clássico.

Lamine Yamal também não escapou das críticas, depois de ser repreendido por algumas partes por ter viajado a Londres sozinho na noite de domingo, numa viagem separada da viagem oficial organizada pelo clube na manhã de segunda-feira, além do fato de a torcida organizada do Barcelona nas arquibancadas ter sido fechada temporariamente.

Além disso, voltou à tona a única queixa que os torcedores do Barcelona vinham repetindo em relação a Flick ao longo dos seus dois primeiros anos com o time, relacionada à incapacidade de seus jogadores de se controlarem em situações difíceis.

E todos lembram, nesse sentido, da partida de volta contra a Internazionale na semifinal, quando o Barcelona estava em posição ideal após abrir vantagem por 3 a 2, assim como da má gestão da partida de volta nas quartas de final contra o Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, quando o time conseguiu realizar a parte mais difícil e abriu vantagem por 2 a 0 nos primeiros 25 minutos.

E a atuação de Flick na última partida foi desconcertante, embora ele estivesse acostumado a sair vitorioso das pequenas crises pelas quais passou com o Barcelona, como a crise do novembro catastrófico de 2024, assim como a derrota por 4 a 0 na ida da semifinal da Copa do Rei, seguida da derrota para o Girona.

E todas aquelas crises testemunharam desdobramentos semelhantes ao que aconteceu durante a semana atual, com conversas internas, jantares coletivos e outras movimentações, e os próximos dias revelarão o tamanho da fissura que Mourinho abriu dentro do Barcelona.