Por causa de Mourinho: Real Madrid está otimista em frustrar o plano do Arsenal

O Real Madrid aguarda a resposta de seu astro brasileiro, Vinicius Junior, à proposta melhorada apresentada para a renovação de seu contrato, em meio ao interesse do Arsenal em contratar o jogador, caso as negociações emperrem.

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", o Real Madrid apresentou uma proposta melhorada a seu astro, cujo valor ultrapassa 19 milhões de libras esterlinas por ano.

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Por sua vez, o técnico do Real Madrid, José Mourinho, afirmou que o jogador de 26 anos representa uma parte essencial de seu projeto técnico, o que reforçou a confiança do Real Madrid em manter Vinicius.

Apesar dessa confiança, o brasileiro gerou ainda mais especulações após apagar todo o conteúdo de sua conta no "Instagram", na noite desta quarta-feira.

Esse gesto, embora não seja incomum no mundo do futebol e possa ter diferentes interpretações, costuma ser lido como um indício de insatisfação do jogador com sua situação no clube atual.

Ao mesmo tempo, o Arsenal continua monitorando o desenrolar da situação, na esperança de aproveitar qualquer travamento nas negociações de renovação.

Ainda assim, os relatos indicam que o Real Madrid está mais otimista quanto à sua capacidade de resistir ao interesse do Arsenal, especialmente após o apoio evidente de Mourinho à permanência do jogador.

Por outro lado, o técnico Mikel Arteta se mostrou otimista quanto à possibilidade de fechar mais contratações, depois de o Arsenal ter contratado o grego Christos Tzolis, vindo do Club Brugge por 34 milhões de libras esterlinas.