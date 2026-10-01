O holandês Mark van Bommel, treinador da seleção da Bélgica, colocou seu colega Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, em uma situação constrangedora, por causa de sua recente crise com o astro Cristiano Ronaldo.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção de Portugal, nesta quarta-feira, retornando à capital espanhola, Madri, após uma crise que surgiu entre ele e Jesus, por não ter participado da partida contra a Noruega, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

A crise de Ronaldo se repetiu na seleção da Bélgica sob o comando de Van Bommel, mas de forma menos acentuada com o astro Romelu Lukaku, atual atacante do Fenerbahçe, da Turquia.

Lukaku participou apenas dos últimos 7 minutos do tempo normal da primeira partida da Bélgica na Liga das Nações da Europa contra a Itália, antes de ficar no banco de reservas até o fim do jogo contra a França, pela segunda rodada.

Van Bommel comentou essa crise na coletiva de imprensa da partida contra a Turquia, nesta sexta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da mesma competição europeia, revelando que entrou em contato com Lukaku para convencê-lo de sua posição atual.

O treinador holandês disse, em declarações divulgadas pelo jornal belga "nieuwsblad": "Romelu (Lukaku) pode participar como reserva ou como titular, mas isso depende do que acreditamos que precisamos em qualquer fase ou qualquer situação pela qual estejamos passando".

E complementou: "Mas nunca prometi a um jogador que ele vai jogar; você pode dizer que as chances são altas, mas não existem promessas".

Essa declaração foi repercutida pelos usuários das redes sociais, para criticar Jorge Jesus, depois que ele admitiu ter prometido a Ronaldo que ele teria minutos na partida contra a Noruega, antes de recuar em sua decisão por causa das condições inadequadas.

E Van Bommel acrescentou: "Ele (Lukaku) possui qualidades específicas, mas senti naquela partida (contra a França) que estávamos um pouco distantes do gol, o que significa que poderíamos aproveitar o fator velocidade".

E continuou: "Eu converso muito com o Romelu, também fui vê-lo em Istambul e conversei com ele por 'FaceTime' sobre a situação e o estilo de jogo. Não quero dizer que o Romelu não consegue fazer isso, muito pelo contrário, o único obstáculo é que ele não joga muito no Fenerbahçe".

E concluiu: "Também expliquei a ele que optei pela velocidade, não porque ele esteja rendendo mal, pois ele treina bem, mas não se trata de jogar com base nos bons treinos, ou o contrário. A questão parece maior do lado de vocês (a imprensa), mas não há necessidade de procurar motivos ocultos por trás disso".