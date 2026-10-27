Uma reportagem jornalística afirmou nesta terça-feira que o Barcelona optou por uma medida surpreendente após ser multado em razão de uma queixa do Atlético de Madrid relacionada ao dossiê do seu jogador Julián Álvarez.

A origem do caso remonta ao interesse do Barcelona em contratar o atacante argentino Julián Álvarez, que tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2030, com uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros, segundo informaram reportagens espanholas.

O Atlético acusou o clube catalão de ter entrado em contato com o jogador e tentado seduzi-lo apesar da vigência do seu contrato, considerando que esses contatos ocorreram durante o período de proteção contratual, que impõe restrições à negociação com o jogador sem o cumprimento das regras que a regulamentam.

A Federação Espanhola decidiu multar o Barcelona em apenas 602 euros, uma punição descrita como irrisória.

Por sua vez, o jornal "Marca" afirmou que o Barcelona se recusa a aceitar a multa imposta pela Federação Espanhola e não vai pagá-la.

O clube catalão considera que o valor é "ínfimo", mas se recusa a pagá-lo por razões morais e de princípio, pois acredita que agiu corretamente. O jornal "Marca" afirmou que o Barça vai recorrer da decisão para anular a multa.

Nos escritórios do Barcelona, admitiram que a multa é "ridícula": o valor é extremamente baixo para um clube do tamanho do Barça, mas eles se recusam a pagá-lo.

Não por causa do valor, claro, mas porque acreditam que não cometeram nenhum erro, e por isso vão recorrer da punição e de todas as demais punições relacionadas a este caso.

O clube catalão garante que o seu contato com Julián Álvarez foi correto e que o Atlético de Madrid foi informado diretamente do seu interesse pelo atacante.