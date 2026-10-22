Kimmich havia perdido a partida devido a uma morte na família. Em seu lugar, assim como nos dois jogos anteriores da seleção, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof ocuparam o meio-campo no empate por 2 a 2 do maior campeão alemão com o finalista do ano passado, de Londres. Questionado pela DAZN, no intervalo, sobre a atuação da dupla até aquele momento, o técnico da seleção alemã se exaltou.

"São parceiros de alto nível, podem jogar juntos de forma extraordinária", respondeu Klopp inicialmente. Em seguida, elevou o tom ao falar da ausência de Kimmich: "Acho absolutamente desrespeitoso falarmos disso hoje. Não podemos fazer isso sem que, depois, o assunto também vire Kimmich."

Klopp ressaltou que Kimmich é um "meio-campista extraordinário", "que sempre terá lugar na nossa equipe". Ainda assim, a seleção alemã precisa "de mais de um meio-campista", acrescentou o treinador de 59 anos: "Essa discussão só existe neste país, onde, se alguém não começa jogando uma vez, dizem que nunca mais vai jogar. Isso é uma loucura." Afinal, uma boa equipe precisa "de mais de um, idealmente quatro, cinco, seis, para também poder jogar futebol de determinadas maneiras".

Klopp deixou claro, porém, que Pavlovic e Bischof haviam se saído "muito bem" na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia e no empate por 0 a 0 na Grécia. "Mas isso não significa que não possa funcionar também com Jo Kimmich, ou com Felix Nmecha, ou com Mika Baur, ou com Jannik Engelhardt. Eles também foram muito bem." Para ele e sua comissão técnica, o importante é "sabermos quem temos e quem vamos escalar. Isso é outra coisa". Klopp resumiu: "Não há nenhuma questão fundamental aí."

Joshua Kimmich pediu para permanecer, mas Jürgen Klopp não atendeu

Em sua primeira concentração, Klopp havia convocado inicialmente 44 jogadores, divididos em dois grupos. Kimmich estava no primeiro. Após as atuações decepcionantes contra a Holanda, fora de casa (1 a 1), e no jogo de ida contra a Grécia (0 a 1), a maior parte do grupo voltou para casa. Apenas um punhado de jogadores permaneceu para a segunda metade. Kimmich não estava entre eles, embora tivesse pedido expressamente a Klopp para ficar.

"Sim, ele realmente perguntou mais algumas vezes", confirmou Klopp pouco antes do jogo contra a Sérvia. Em tom de brincadeira, acrescentou: "Mas posso dizer ao Jo que, quanto mais a gente pede, menos provável é conseguir o que quer." Ao mesmo tempo, Klopp já procurava evitar que surgisse um debate. "Ele deixou uma ótima impressão e é um excelente capitão. Está tudo bem." O treinador disse que queria ver os muitos rostos novos de seu grupo "também quando os jogadores mais estabelecidos não estão presentes" e brincou: "A família Kimmich está de férias agora. Para ser sincero, espero que ele aproveite as férias também."

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Depois da atuação convincente de Bischof e Pavlovic ao lado de Florian Wirtz, porém, já não foi possível conter a discussão. Alguns especialistas e ex-jogadores da seleção chegaram a pedir a saída de Kimmich da equipe nacional. Curiosamente, antes disso, as críticas haviam se concentrado sobretudo na liberação de Kimmich, embora Klopp já tivesse comunicado a medida ao anunciar a convocação.

Para a próxima concentração, Klopp voltará a definir um grupo mais enxuto, do qual Kimmich provavelmente fará parte. A convocação deve ocorrer no início de novembro, antes dos jogos de volta contra a Sérvia (13/11) e a Holanda (16/11), que encerram a fase de grupos da Liga das Nações.