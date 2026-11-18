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Uma reportagem publicada nesta quarta-feira afirma que o Manchester United não vai se dar por vencido após perder sua jovem e talentosa promessa, JJ Gabriel, que está muito perto do Real Madrid.

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JJ Gabriel, considerado durante muitos anos a grande esperança da academia de base do Manchester United, teve uma passagem curta por Carrington.

O jogador de 16 anos se recusou a assinar um contrato profissional com o Manchester United e anunciou sua saída na noite desta terça-feira. Seu destino agora é conhecido por todos, já que o Real Madrid venceu a disputa por sua contratação.

O Manchester United, por sua vez, está extremamente frustrado com o desfecho e muito decepcionado com o rumo dos acontecimentos, já que o meia ofensivo era visto como um investimento de longo prazo.

Manchester United quer reagir

Essa frustração pode levar o Manchester United a responder ao Real Madrid com um ataque duro.

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De acordo com o jornal "The Times", a diretoria do Manchester United estuda tomar medidas judiciais. Para isso, o clube vai abrir uma investigação para apurar se houve alguma irregularidade evidente durante o processo de transferência.

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O clube inglês vai investigar se o Real Madrid entrou em contato com o jogador no verão passado, o que configuraria uma violação das regras da Fifa sobre atletas menores de idade.

Trata-se de uma tentativa do Manchester United de salvar as aparências em uma transferência que fugiu completamente do seu controle.

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O Manchester United receberá apenas 300 mil libras esterlinas com o negócio, o equivalente a cerca de 360 mil euros, como compensação pela formação.

JJ Gabriel visita Valdebebas

JJ Gabriel está cada vez mais perto do Real Madrid, como mostrou seu novo passo nesta quarta-feira.

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Segundo o jornal "Marca", o jogador inglês de 16 anos visitou nesta quarta-feira o centro de treinamento do clube em Valdebebas, em um primeiro contato com o que em breve será sua nova casa.

Resta apenas o anúncio oficial do Real Madrid sobre a contratação de JJ, depois que o jogador rescindiu seu contrato com o Manchester United.

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JJ Gabriel se despede do Manchester United

A jovem promessa inglesa JJ Gabriel definiu seu futuro em relação ao Manchester United ao anunciar oficialmente sua saída do clube nesta terça-feira. Assim, encerra sua trajetória no Manchester United, iniciada quando ingressou na academia do time aos 10 anos, em meio à iminente transferência para o Real Madrid na próxima janela de transferências de inverno.

O meia ofensivo de 16 anos confirmou a decisão em uma mensagem publicada em suas redes sociais, na qual agradeceu ao Manchester United, aos treinadores, aos companheiros e a todos que o ajudaram durante os anos que passou no clube, sem revelar diretamente seu próximo destino.

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As informações indicam que o Real Madrid se tornou o destino mais provável do jovem jogador, depois de superar vários grandes clubes europeus que demonstraram interesse em contratá-lo, com destaque para Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. O clube espanhol chegou a um acordo com o jogador e seus representantes sobre a transferência.