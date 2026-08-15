O alemão Jens Wissing, técnico do Ittihad, surpreendeu ao deixar de fora seu atacante nigeriano George Ilenikhena na estreia da equipe na Roshn Saudi League, dando preferência ao atacante marroquino Youssef En-Nesyri.

O Ittihad recebe o Al-Khaleej neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, no encerramento das partidas da primeira rodada da Roshn Saudi League.

Wissing anunciou a escalação titular que disputa a partida, que contou com a presença do marroquino Youssef En-Nesyri como centroavante, ao lado dos pontas: o francês Moussa Diaby e o holandês Steven Bergwijn.

Por conta disso, o treinador alemão decidiu deixar Ilenikhena totalmente fora da relação da partida, apesar de ele ter entrado como reserva durante a vitória por 4 a 1 sobre o Al-Jazira, dos Emirados, na última terça-feira, no playoff de acesso à Liga dos Campeões da Ásia da elite.

Ilenikhena não foi o único a ser surpreendido, já que o zagueiro sérvio Jan-Carlo Simić o acompanhou, ficando também fora da relação, apesar de ter sido titular na última partida contra o Al-Jazira.

Wissing recolocou o jogador Ahmed Al-Julaidan na posição de lateral-direito, no lugar de Simić, para atuar ao lado do lateral-esquerdo Fares Abdi e da dupla de zaga Danilo Pereira e Stefan Küller.

Já o meio-campo não sofreu alteração em relação à partida contra o Al-Jazira, com o treinador alemão escalando o trio Farha Al-Shamrani, Dion Lopy e Houssem Aouar entre os titulares.

A escalação do Ittihad ficou da seguinte forma: