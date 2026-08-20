Relatos da imprensa revelaram uma decisão surpreendente que o alemão Jan Fissing, diretor técnico do Al-Ittihad, estuda tomar antes do confronto com o Al-Qadisiyah, nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshn de Profissionais, relacionada ao destino de um dos jogadores estrangeiros do elenco na lista.

Fissing avalia a possibilidade de deixar de fora da lista da partida o nigeriano George Ilenikhena, a fim de inscrever o marroquino Youssef En-Nesyri, diante do número limitado de vagas disponíveis para jogadores estrangeiros, fazendo com que o atacante nigeriano se veja ameaçado de ficar de fora apesar de sua atuação de destaque na última partida.

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Ilenikhena havia roubado a cena durante o confronto com o Al-Najma nas oitavas de final da Copa do Servidor das Duas Mesquitas Sagradas, após marcar dois gols com os quais conduziu o Al-Ittihad à vitória por 3 a 0, entregando a melhor mensagem possível à comissão técnica e reabrindo o debate sobre seu direito de participar de forma mais frequente.

A atuação de destaque do atacante nigeriano provocou o aumento das cobranças da torcida para lhe dar uma oportunidade maior, enquanto, por outro lado, cresceram as críticas dirigidas a Youssef En-Nesyri, especialmente diante de sua não apresentação no nível esperado durante o início de sua trajetória com o "Decano".

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Segundo o que noticiou o jornal saudita " Arriyadiyah ", Fissing busca levar En-Nesyri e Ilenikhena juntos para o confronto com o Al-Qadisiyah, porém a decisão final sobre a lista será definida com base no laudo médico do zagueiro sérvio Jan-Carlo Simić.

Os relatos esclareceram que, caso se confirme que Simić está apto para participar, Fissing poderá ser obrigado a deixar Ilenikhena de fora da lista para abrir espaço a En-Nesyri, o que pode representar uma grande surpresa, especialmente após a atuação de destaque que o atacante nigeriano apresentou diante do Al-Najma.

E assim, Ilenikhena passou a estar ameaçado de pagar o preço de sua boa atuação de forma indireta, à espera da decisão final do treinador alemão, que enfrenta uma equação difícil entre manter um jogador que se afirmou recentemente e dar a En-Nesyri uma nova oportunidade de provar sua capacidade de comandar o ataque do Al-Ittihad diante do Al-Qadisiyah.