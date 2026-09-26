"Isso, na verdade, não foi nada grave. Ele apenas falou sobre um sonho, de que talvez um dia queira jogar no Real Madrid", disse Ballack há poucos dias no podcast Kerners11.

O ex-capitão do Bayern de Munique e da seleção alemã, que completou 50 anos no sábado, criticou uma prática comum da mídia.

"Perguntaram a ele: 'Qual é o seu clube favorito além do Bayern de Munique?' Isso depois costuma ser omitido", disse Ballack.

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O que exatamente Lennart Karl disse sobre o Real Madrid?

Karl, então com apenas 17 anos, havia falado abertamente sobre sua admiração pelo recordista espanhol em um ambiente descontraído, durante a recepção de Ano-Novo do fã-clube do Bayern "Burgsinn 1980", ao ser questionado por um torcedor se, além do FCB, ele tinha outro clube favorito.

"O Bayern de Munique é um clube muito grande. É um sonho jogar lá. Mas algum dia eu com certeza quero ir para o Real Madrid. É o clube dos meus sonhos, mas isso fica entre nós", disse Karl, recebendo muitas críticas por sua declaração.

Os dirigentes do Bayern protegeram o adolescente e rapidamente encerraram o assunto após conversarem com Karl. O diretor esportivo Christoph Freund, por exemplo, disse: "Ele fala como um garoto de 17 anos. Ele percebeu imediatamente que a declaração foi infeliz."

Quais foram as estatísticas de Lennart Karl na temporada passada?

Ballack também já havia se manifestado em janeiro sobre a repercussão em torno de seu cliente. "Acho que, no contexto, a declaração é inofensiva. Não queremos moldar os garotos cedo demais na sociedade, onde já recebemos muitas imposições sobre como devemos nos expressar", disse Ballack em seu papel de especialista do serviço de streaming DAZN. "Queremos autenticidade, queremos jogadores com os quais as pessoas possam se identificar."

Karl, que aos 10 anos chegou a fazer um período de testes no Real Madrid, viveu uma ascensão meteórica no Bayern de Munique. Só na temporada passada, ele somou 40 partidas pelos profissionais, com nove gols e oito assistências.

A recompensa, além da conquista da dobradinha com o título da liga e da Copa da Alemanha, foram as três primeiras partidas pela seleção principal sob o comando do ex-treinador da Alemanha Julian Nagelsmann.

Karl acabou perdendo a participação na Copa do Mundo por causa de uma lesão muscular sofrida pouco antes do início do torneio. Em Munique, o canhoto forte no drible, que passou por Eintracht Frankfurt e Viktoria Aschaffenburg antes de chegar ao Bayern em 2022, tem contrato até o verão de 2029.

Na atual temporada, Karl soma um gol e uma assistência em cinco breves aparições.



