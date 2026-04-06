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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Por causa de Benzema... Uma “cláusula secreta” no contrato de Conceição expõe o Al-Ittihad de Jeddah

K. Benzema
Al-Ittihad
Al Hilal
S. Conceicao
Campeonato Saudita
França
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Grande escândalo na mídia expõe a gestão interna da Reitoria

O jornalista Mohamed Al-Bakiri lançou um ataque contundente contra a diretoria do clube Al-Ittihad de Jeddah, devido ao desempenho claramente insatisfatório durante a atual temporada, atribuindo a culpa ao técnico português Sérgio Conceição.

O Al-Ittihad havia contratado Conceição em outubro passado, em substituição ao técnico francês Laurent Blanc, mas ele não conseguiu cumprir as expectativas, perdendo tanto o campeonato quanto a Copa do Rei, além da saída do principal craque francês, Karim Benzema.

Al-Bakiri disse em declarações à rádio “Al-Arabiya FM”: “O Al-Ittihad sofre de um baixo nível e não possui uma identidade clara, e houve precipitação na decisão de demitir Laurent Blanc e nomear Sérgio Conceição”.

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E acrescentou: “A contratação de Conceição foi um erro devido à sua personalidade conflituosa, num momento em que o Al-Ittihad precisava de um técnico próximo dos jogadores, o que causou tensão no vestiário”.

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Al-Bakiri revelou uma surpresa bombástica no contrato do técnico português, dizendo: “Entre as condições do contrato com Conceição estava a de não entrar em conflito com os jogadores franceses, liderados pelo ex-atacante Karim Benzema”.

E continuou: “A escolha de Conceição causou a desestruturação da equipe e é um claro erro administrativo, mas fiquei triste com a imagem do Al-Ittihad e do treinador quando ele decidiu ir até a arquibancada na última partida para se reconciliar com um torcedor. Não sei o que está acontecendo no clube?”.

E concluiu: “O vestiário do Al-Ittihad ficou envenenado e não há nenhum amor ou cordialidade entre o técnico e os jogadores, e prevejo sua saída no final da temporada”.


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