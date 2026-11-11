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Alex Baena, estrela do Atlético de Madrid, revelou os bastidores da tensão vivida no vestiário da equipe por causa das declarações do atacante argentino Julián Álvarez no último verão, depois de ele ter manifestado o desejo de deixar o clube.

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Baena falou sobre essa crise durante uma entrevista à rádio espanhola "Cadena SER", explicando que as declarações públicas de Álvarez sobre o seu futuro não passaram despercebidas dentro da equipe e deixaram uma marca evidente no clima entre os jogadores.

O jogador espanhol admitiu que o anúncio de um dos seus companheiros de que desejava sair foi algo estranho para o grupo, afirmando que os jogadores não se sentiram confortáveis com a maneira pela qual o atacante argentino escolheu expressar a sua posição.

Baena disse, conforme noticiado pela rede "Foot Mercato": "É natural que seja um pouco estranho quando um dos meus companheiros anuncia publicamente o seu desejo de sair. Não gostamos muito disso, mas entendo que o jogador possa hesitar se receber uma oferta do Barcelona ou do Real Madrid".

Acrescentou que a objeção dos jogadores não estava ligada ao desejo de Álvarez de viver uma nova experiência, mas sim à maneira pela qual ele anunciou a sua posição diante de todos, destacando que os seus companheiros lhe teriam dado apoio, qualquer que fosse a decisão que tomasse sobre o seu futuro.

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Baena explicou que não conversou pessoalmente com o atacante argentino sobre essa crise, mas que considera que Álvarez tinha plena consciência da natureza da sua atitude e do possível impacto das suas declarações na sua relação com os demais jogadores dentro do vestiário.

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O jogador do Atlético de Madrid prosseguiu, apontando que Álvarez lidou com a situação posteriormente, após ter pedido desculpas aos seus companheiros pela maneira como as coisas apareceram, considerando que esse passo conta a favor do atacante argentino e confirma a sua percepção do descontentamento que provocou.

Ao mesmo tempo, Baena fez questão de afirmar que a divergência não afetou o comprometimento diário de Álvarez com a equipe, explicando que o jogador continua trabalhando duro durante os treinos e busca recuperar o seu melhor nível e ajudar o Atlético de Madrid nas diferentes competições.

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O astro espanhol também abordou a posição da torcida do Atlético de Madrid em relação ao caso, considerando que ela tem boas razões para o descontentamento com a maneira pela qual os acontecimentos evoluíram, numa referência à polêmica que acompanhou as declarações do atacante argentino e às especulações relacionadas ao seu futuro.

As declarações de Baena refletem a dimensão do impacto que a crise de Álvarez deixou dentro do Atlético de Madrid, depois que o seu desejo de sair se transformou de um simples assunto relacionado ao seu futuro pessoal em uma questão que gerou debate dentro do vestiário, apesar das tentativas de conter a situação e restaurar a calma entre os jogadores.

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Julián Álvarez foi o centro das atenções da imprensa mundial durante a última janela de transferências de verão, depois de anunciar o seu desejo de deixar o Atlético de Madrid, em meio a um forte interesse por parte do Barcelona em contratá-lo para reforçar o seu setor ofensivo, especialmente após a saída da dupla Robert Lewandowski e Ferran Torres.

Mas o Atlético de Madrid recusou-se a negociar com o Barcelona a respeito de Álvarez e manteve os serviços do astro argentino, que disputa atualmente a sua terceira temporada com o clube madrilenho, lembrando que ele se juntou às suas fileiras em 2024, vindo do Manchester City.