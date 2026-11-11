Baena falou sobre essa crise durante uma entrevista à rádio espanhola "Cadena SER", explicando que as declarações públicas de Álvarez sobre o seu futuro não passaram despercebidas dentro da equipe e deixaram uma marca evidente no clima entre os jogadores.
O jogador espanhol admitiu que o anúncio de um dos seus companheiros de que desejava sair foi algo estranho para o grupo, afirmando que os jogadores não se sentiram confortáveis com a maneira pela qual o atacante argentino escolheu expressar a sua posição.
Baena disse, conforme noticiado pela rede "Foot Mercato": "É natural que seja um pouco estranho quando um dos meus companheiros anuncia publicamente o seu desejo de sair. Não gostamos muito disso, mas entendo que o jogador possa hesitar se receber uma oferta do Barcelona ou do Real Madrid".
Acrescentou que a objeção dos jogadores não estava ligada ao desejo de Álvarez de viver uma nova experiência, mas sim à maneira pela qual ele anunciou a sua posição diante de todos, destacando que os seus companheiros lhe teriam dado apoio, qualquer que fosse a decisão que tomasse sobre o seu futuro.
Baena explicou que não conversou pessoalmente com o atacante argentino sobre essa crise, mas que considera que Álvarez tinha plena consciência da natureza da sua atitude e do possível impacto das suas declarações na sua relação com os demais jogadores dentro do vestiário.
Tópicos relacionados
O jogador do Atlético de Madrid prosseguiu, apontando que Álvarez lidou com a situação posteriormente, após ter pedido desculpas aos seus companheiros pela maneira como as coisas apareceram, considerando que esse passo conta a favor do atacante argentino e confirma a sua percepção do descontentamento que provocou.
Ao mesmo tempo, Baena fez questão de afirmar que a divergência não afetou o comprometimento diário de Álvarez com a equipe, explicando que o jogador continua trabalhando duro durante os treinos e busca recuperar o seu melhor nível e ajudar o Atlético de Madrid nas diferentes competições.
O astro espanhol também abordou a posição da torcida do Atlético de Madrid em relação ao caso, considerando que ela tem boas razões para o descontentamento com a maneira pela qual os acontecimentos evoluíram, numa referência à polêmica que acompanhou as declarações do atacante argentino e às especulações relacionadas ao seu futuro.
As declarações de Baena refletem a dimensão do impacto que a crise de Álvarez deixou dentro do Atlético de Madrid, depois que o seu desejo de sair se transformou de um simples assunto relacionado ao seu futuro pessoal em uma questão que gerou debate dentro do vestiário, apesar das tentativas de conter a situação e restaurar a calma entre os jogadores.
Julián Álvarez foi o centro das atenções da imprensa mundial durante a última janela de transferências de verão, depois de anunciar o seu desejo de deixar o Atlético de Madrid, em meio a um forte interesse por parte do Barcelona em contratá-lo para reforçar o seu setor ofensivo, especialmente após a saída da dupla Robert Lewandowski e Ferran Torres.
Mas o Atlético de Madrid recusou-se a negociar com o Barcelona a respeito de Álvarez e manteve os serviços do astro argentino, que disputa atualmente a sua terceira temporada com o clube madrilenho, lembrando que ele se juntou às suas fileiras em 2024, vindo do Manchester City.