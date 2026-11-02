Por causa de 900 minutos: política de Flick com estrela do Barcelona levanta questionamentos

A chegada de Rodri às fileiras do Barcelona neste verão abriu novos horizontes para o treinador Hansi Flick no meio-campo da equipe catalã.

Embora muitos tenham considerado a contratação de Rodri desnecessária, diante da diversidade de opções disponíveis, o jogador precisou de pouco mais de dois meses para se impor dentro da fortaleza do Camp Nou.

O jornal Sport noticiou que, quando o negócio foi confirmado, uma das principais dúvidas era como o treinador alemão distribuiria os minutos de jogo entre os jogadores do meio-campo, que conta, caso todos estejam à disposição, com 8 jogadores para ocupar 3 posições, sendo eles Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Gavi, Bernal, Frenkie de Jong e Fariñas.

Mas Flick não deixou margem para discussão, pois transformou o trio Rodri, Pedri e Fermín López na base do projeto do Barcelona em sua terceira versão.

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E concedeu a Rodri um grande peso no meio-campo, após ele ter disputado 900 minutos. Na verdade, só o superam no total de minutos de jogo Lamine Yamal, Joan García e Pau Cubarsí.

Flick lidou com calma com o processo de adaptação de Rodri, depois que ele chegou ao Barcelona após um período de preparação atípico, marcado pela falta de descanso após a conquista da Copa do Mundo pela seleção espanhola, além de sofrer com dores nas costas, que o obrigaram a passar por uma pequena intervenção cirúrgica.

Esse obstáculo havia afetado seus primeiros dias de treinamentos e tornou extremamente importante lidar com cautela com o processo de sua integração à equipe. Após sua chegada ao Barcelona, a comissão técnica do treinador alemão preparou um programa especial para condicionar fisicamente a contratação mais destacada da equipe nesta temporada.

O próprio Rodri falou, durante uma entrevista à rádio Cope, sobre o nível das exigências físicas que seu novo treinador lhe impôs, afirmando: "Flick não se parece nada com Guardiola. Eu achava que estava chegando ao Barcelona para os treinamentos baseados em passes curtos e posse de bola, mas me submeteram a treinos físicos extremamente árduos, a ponto de eu dizer: onde eu fui me meter?".

Sua integração à equipe veio de forma gradual. Rodri não entrou na lista do jogo de abertura do Campeonato Espanhol diante do Elche, disputado 5 dias após o anúncio de sua contratação. E nas duas rodadas seguintes, diante do Athletic Bilbao e do Rayo Vallecano, começou as duas partidas no banco de reservas e participou por 27 e 26 minutos, respectivamente.

Gestão polêmica das cargas físicas

O passo seguinte veio no estádio de Mestalla, onde ele disputou sua primeira partida como titular com a camisa do Barcelona, na goleada sobre o Valencia por 5 a 0. Participou por 62 minutos e, desde então, não deixou o time titular no Campeonato Espanhol.

Já a única vez em que ficou no banco de reservas desde então foi na Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain, na primeira polêmica relacionada à gestão da equipe ao longo da temporada, e isso após um início perfeito.

E a partir dos jogos contra o Feyenoord (83 minutos), o Levante (90 minutos), o Racing (61 minutos), o Sevilla (90 minutos), o Getafe (71 minutos), o Galatasaray (90 minutos) e o Real Betis (90 minutos), Rodri se tornou o pilar fundamental da equipe para Flick.

E aqui surge a dúvida sobre como o treinador gere o esforço do jogador. Depois de disputar dois jogos completos consecutivos, em duas partidas que o Barcelona já havia praticamente resolvido antes de completar uma hora de jogo, tanto em Istambul quanto em Sevilha, o volante ficou no banco de reservas no primeiro grande confronto europeu desta temporada, jogo no qual o Barcelona poderia ter desferido um forte golpe no bicampeão da Liga dos Campeões.

Mas a equipe sofreu a primeira derrota desta temporada diante do Paris Saint-Germain, em uma partida na qual Rodri participou apenas durante a última meia hora.

O clube fez questão de reforçar, antes da partida, que o jogador não sofria de nenhuma dor ou problema físico. Inclusive, Flick esclareceu que se tratava de uma decisão relacionada à gestão das cargas físicas, levando em conta o confronto com o Real Madrid 5 dias depois.

E naquela partida, Rodri voltou ao time titular e disputou o jogo inteiro, mas o Barcelona começou o Clássico com a inquietação de uma equipe que sofreu seu primeiro golpe forte nesta temporada.

Flick repete a mesma abordagem

A polêmica sobre a gestão dos minutos de participação de Rodri voltou à tona mais uma vez, no último sábado diante do Alavés, após apenas uma semana.

No momento em que o Barcelona vencia por quatro gols a zero ao final do primeiro tempo, Flick concedeu períodos de descanso a Pedri (45 minutos), Raphinha (28 minutos) e até a Lamine Yamal (16 minutos), mas manteve Rodri em campo até o apito final.

Assim, Rodri disputou mais uma partida completa, apesar de o resultado já ter sido definido desde o primeiro tempo, isso antes de uma semana extremamente difícil que espera a equipe.

E agora, o Barcelona se prepara para disputar dois confrontos diante do Aston Villa no estádio Camp Nou e do Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, antes da última pausa internacional deste ano.

E os dois confrontos carregam grande importância, pois a equipe busca não se distanciar do grupo da ponta na Europa e manter sua posição na liderança do Campeonato Espanhol.

E Rodri será mais uma vez um elemento fundamental em ambas as partidas, e Flick não poderá aliviar suas cargas físicas, após o tropeço da equipe em Paris e a derrota no Clássico há uma semana.