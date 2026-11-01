Joan García vive atualmente uma de suas melhores fases com a camisa do Barcelona. Em sua segunda temporada como guardião das metas da equipe catalã, ele se sente completamente à vontade, exatamente como se sentiu em seu primeiro dia no clube, apesar do fato de ter chegado vindo do rival tradicional, o Espanyol.

O goleiro havia optado por continuar morando em Barcelona para ficar perto de sua família e de seus amigos, uma decisão impulsionada também pela oportunidade esportiva especial que o clube catalão lhe proporcionou.

O goleiro do Barcelona foi convidado da terceira temporada do programa "Late Xperience" — apresentado pela comunicadora Bibiana Ballbé —, onde falou com franqueza sobre sua experiência no Barça, além de outros temas em destaque.

Joan García declarou, conforme noticiou o jornal "Sport": "Estou muito feliz e me adaptei melhor; estou mais tranquilo agora. Além disso, a torcida do Barcelona me recebeu de forma calorosa, e isso ajuda a pessoa a se sentir confortável e segura".

Próximas partidas BAR Liga dos Campeões 15:00 AVL

O ex-jogador do Espanyol reconheceu que se enturmou completamente com o elenco do Barcelona, afirmando: "O vestiário conta com jogadores jovens; aos 24 anos, me considero quase o mais velho de todos! É um grupo muito jovem, cheio de energia, com muitas brincadeiras e gritaria. Somos todos amigos; passamos longas horas juntos e, querendo ou não, você acaba se entrosando com eles".

García revelou os nomes dos companheiros de equipe com quem mantém as relações mais próximas, dizendo: "Durante as concentrações da equipe, costumo passar meu tempo com Fermín López, Dani Olmo, Pedri e Eric. Já no que diz respeito à acomodação nos quartos, prefiro ficar sozinho para ter um pouco de paz e tranquilidade, embora alguns dos meus companheiros prefiram dividir o quarto com outros".

Apesar de suas boas relações com todos, o goleiro do Barcelona frequentemente se torna alvo de fotos zombeteiras dentro do vestiário, especialmente quando publica em suas contas nas redes sociais imagens ao lado de sua companheira nas montanhas, uma atividade que ele faz questão de praticar sempre que tem a oportunidade.

Ele explicou: "Quando chego ao vestiário e publico uma foto nas redes sociais, alguns companheiros brincam comigo; mas cada um tem suas próprias manias estranhas".

E concluiu: "Gosto de ir às montanhas acompanhado da minha companheira. Nós adoramos as montanhas e, sempre que temos a oportunidade, vamos até lá. Também faço planos assim com os meus amigos".