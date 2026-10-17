Em entrevista ao Sport1 , o zagueiro comentou os rumores de que Kompany queria levá-lo para o clube mais vitorioso da Alemanha no verão de 2024 e contou uma história curiosa sobre o assunto. Na época, o belga havia acabado de deixar o FC Burnley, ex-clube de Esteve, para, surpreendentemente, assinar com o Bayern de Munique.

"Na verdade, não sei", disse o jogador de 24 anos sobre os rumores. "Mas tenho uma lembrança especial daquela época e dos rumores sobre Kompany no Bayern: perto do fim da passagem dele pelo Burnley, surgiam notícias frequentes de que ele poderia deixar o clube. Depois do nosso último jogo contra o Nottingham, quando fomos rebaixados, perguntei ao Vince se ele ficaria apesar do rebaixamento. Num primeiro momento, ele respondeu 'sim'. Quando as conversas com o Bayern de Munique ficaram sérias no verão, ele fez questão de me ligar para contar."

Esteve ressaltou que, para Kompany, aquilo foi uma questão de "respeito". "Porque tínhamos tido aquela conversa depois do jogo contra o Nottingham. Ele não precisava fazer isso. Mas isso mostra ainda mais o caráter que ele tem. Meu respeito por ele é enorme."

Apesar do rebaixamento contundente: por que o Bayern de Munique contratou Vincent Kompany

Na época, depois de um retorno espetacular à Premier League, o Burnley havia sido rebaixado de volta à Championship sem oferecer resistência. O Bayern buscava um substituto para Thomas Tuchel, cuja saída ao fim da temporada havia sido decidida com antecedência. Após uma verdadeira enxurrada de recusas e uma tentativa frustrada de convencer Tuchel a continuar, a escolha acabou recaindo sobre Kompany. O diretor esportivo Max Eberl, sobretudo, havia defendido a contratação de Kompany.

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Esteve, por sua vez, seguiu Kompany para a Bundesliga há poucos meses. Após mais um rebaixamento do Burnley na Premier League, transferiu-se para o RB Leipzig, rival do Bayern, por um valor estimado em 25 milhões de euros mais bônus. Também no verão de 2025, surgiram rumores ainda incipientes de que o francês estava na mira do Bayern.

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Maxime Esteve não poupa elogios a Vincent Kompany

O sucesso de Kompany em Munique, porém, não surpreende Esteve. "Já no Burnley, ficou claro para mim rapidamente que ele teria sucesso no Bayern. Talvez, naquela época, ele não tivesse conosco, no Burnley, jogadores com exatamente as características necessárias em todas as posições para executar sua ideia de jogo com perfeição, como consegue fazer agora no Bayern. Lá, as coisas estão funcionando muito bem", disse. E acrescentou: "Além disso, ele ainda é um treinador muito jovem, que adota um estilo de jogo muito moderno. Não estou nem um pouco surpreso com o sucesso da passagem dele." Esteve destacou ainda que Kompany sempre consegue "encontrar o tom certo": "Ele tem uma ótima relação com os jogadores, mas, ao mesmo tempo, não é próxima demais a ponto de poder causar problemas. Ele encontrou um bom equilíbrio."

Esteve e Kompany vão se reencontrar no sábado, quando o Leipzig visitar o Bayern em Munique. Depois do 2 a 2 em Augsburg e do 3 a 3 na Liga dos Campeões contra o azarão norueguês Viking Stavanger, o Bayern busca se recuperar. Antes da rodada, a distância para a liderança da tabela, ocupada por SC Freiburg e BVB, era de dois pontos.

Os saxões, por outro lado, ainda buscam seus primeiros pontos fora de casa. O RB conquistou seus nove pontos como mandante. Mais recentemente, a equipe do técnico Martin Demichelis goleou o Eintracht Frankfurt por 6 a 0 e venceu por margem mínima o PSV Eindhoven na Liga dos Campeões (1 a 0).