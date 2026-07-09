Por causa da toalha... Restaurante de fast-food zomba dos jogadores do Marrocos antes do confronto contra a França

A rede de fast-food KFC causou furor nas redes sociais ao fazer uma piada com a seleção marroquina poucas horas antes de seu aguardado confronto contra a França nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os “Leões do Atlas” se preparam para enfrentar a seleção francesa, em uma partida que tem um caráter de revanche, depois que o Marrocos foi eliminado da edição de 2022 ao perder para os “Galo” nas semifinais.

Antes do início da partida, a conta oficial da rede KFC na França publicou uma mensagem irônica dizendo: “Por motivos óbvios, não haverá guardanapos disponíveis em nossos restaurantes hoje”.

De acordo com o famoso site francês “Foot Mercato”, a publicação gerou grande repercussão entre os torcedores, já que muitos a consideraram uma referência irônica ao episódio ocorrido na final da Copa Africana das Nações de 2025, quando as câmeras flagraram vários jogadores da seleção marroquina pegando a toalha de Édouard Mendy, goleiro do Senegal, durante a partida.

A publicação trouxe essa imagem de volta à tona, transformando-a em motivo para comentários irônicos poucas horas antes do tão aguardado confronto entre Marrocos e França, em uma das partidas mais importantes das quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A equipe do técnico Mohamed Wahbi espera dar continuidade à sua trajetória histórica no torneio e chegar às semifinais pela segunda vez consecutiva, enquanto a seleção francesa, liderada por Didier Deschamps, busca manter viva a esperança de reconquistar o título da Copa do Mundo.

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