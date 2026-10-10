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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Por causa da seleção da Arábia Saudita: estrela do Khaleeji 27 vai desfalcar o Al-Ittihad?

Al-Ittihad x Al-Shabab
Al-Ittihad
Al-Shabab
Campeonato Saudita
H. Al-Hammami
Arábia Saudita
Gulf Cup
Arábia Saudita

Ausência surpreendente

O astro do torneio da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27" ficou ameaçado de desfalcar a partida contra o Al-Ittihad no Campeonato Saudita, por causa da seleção saudita.

O Al-Shabab publicou, por meio de sua conta oficial na rede "X", um comunicado no qual anunciou que seu jogador Humam Al-Hammami sofreu uma lesão muscular de segundo grau e precisa de um programa de tratamento e reabilitação sob a supervisão do departamento médico do clube.

O clube esclareceu que a lesão de Al-Hammami ocorreu em decorrência de sua participação com a seleção saudita no torneio da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27" durante o período recente.

Dessa forma, o jovem ponta saudita desfalca o Al-Shabab na partida contra o Al-Taawoun, amanhã, domingo, na capital saudita, Riade, pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

No entanto, a ausência mais marcante pode ocorrer na próxima sexta-feira, quando a equipe da capital visita o Al-Ittihad, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, pela nona rodada do Campeonato Saudita.

Vale lembrar que Al-Hammami foi protagonista na conquista do título do Golfo pela seleção saudita após 23 anos de jejum, chegando inclusive a receber o prêmio de melhor jogador do torneio.

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