O astro do torneio da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27" ficou ameaçado de desfalcar a partida contra o Al-Ittihad no Campeonato Saudita, por causa da seleção saudita.

O Al-Shabab publicou, por meio de sua conta oficial na rede "X", um comunicado no qual anunciou que seu jogador Humam Al-Hammami sofreu uma lesão muscular de segundo grau e precisa de um programa de tratamento e reabilitação sob a supervisão do departamento médico do clube.

O clube esclareceu que a lesão de Al-Hammami ocorreu em decorrência de sua participação com a seleção saudita no torneio da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27" durante o período recente.

Dessa forma, o jovem ponta saudita desfalca o Al-Shabab na partida contra o Al-Taawoun, amanhã, domingo, na capital saudita, Riade, pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

Próximas partidas ITT Campeonato Saudita 14:00 ALS

No entanto, a ausência mais marcante pode ocorrer na próxima sexta-feira, quando a equipe da capital visita o Al-Ittihad, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, pela nona rodada do Campeonato Saudita.

Vale lembrar que Al-Hammami foi protagonista na conquista do título do Golfo pela seleção saudita após 23 anos de jejum, chegando inclusive a receber o prêmio de melhor jogador do torneio.