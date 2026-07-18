Por causa da poluição em Nova York antes da final da Copa do Mundo... Trump critica duramente o Canadá e o ameaça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, endureceu o tom em relação ao Canadá, poucas horas antes da final da Copa do Mundo de 2026 entre a Argentina e a Espanha, atribuindo a Ottawa a responsabilidade pela deterioração da qualidade do ar no nordeste dos Estados Unidos devido à densa fumaça proveniente dos incêndios florestais, e ameaçou impor novas tarifas alfandegárias sobre produtos canadenses.

A cidade de Nova York e seus arredores vêm registrando, há dias, uma queda significativa na qualidade do ar, depois que nuvens de fumaça provenientes dos incêndios florestais no Canadá cobriram amplas áreas do norte dos Estados Unidos, incluindo a região que sediará a final da Copa do Mundo no estádio “MetLife”, no estado de Nova Jersey.

Trump escreveu na plataforma “Truth Social”: “Os Estados Unidos estão sendo expostos, sem motivo, a um ar sujo, poluído e perigoso para a saúde, o que é totalmente inaceitável”, afirmando que entrará em contato com o primeiro-ministro canadense Mark Carney para discutir a crise.

O presidente americano acusou as autoridades canadenses de negligência na gestão florestal, alegando que elas não realizaram operações básicas de manutenção e remoção de resíduos vegetais que contribuem para conter a propagação dos incêndios, antes de ameaçar impor tarifas alfandegárias adicionais sobre produtos canadenses devido ao que descreveu como “negligência deliberada”.

Por outro lado, a ministra de Gestão de Emergências do Canadá, Eleanor Olshivsky, afirmou que os governos dos dois países mantêm contato constante, ressaltando que há um longo histórico de cooperação entre o Canadá e os Estados Unidos no combate aos incêndios florestais.

Ela acrescentou que o Canadá investiu cerca de 12 bilhões de dólares desde 2020 em programas de proteção florestal e prevenção de incêndios, como parte de seus esforços para reduzir os riscos de desastres ambientais.

De acordo com os dados mais recentes do Centro Conjunto Canadense de Combate a Incêndios Florestais, há atualmente cerca de 950 incêndios ativos em todo o país, muitos dos quais ainda estão fora de controle, especialmente na província de Ontário.

Nos Estados Unidos, a cidade de Detroit liderou a lista das cidades mais poluídas do mundo, de acordo com o índice do site “IQAir”, enquanto Washington e Chicago figuraram entre as cidades mais afetadas, num momento em que as autoridades recomendaram à população que evitasse permanecer em áreas abertas ou usasse máscaras quando necessário.

Essa situação gerou preocupações quanto ao impacto da qualidade do ar na final da Copa do Mundo, especialmente porque a partida será disputada em um estádio ao ar livre, depois que uma névoa amarelada cobriu o céu de Nova York nos últimos dias, ocultando, em alguns momentos, os marcos da linha do horizonte de Manhattan.

Apesar de uma melhora relativa na qualidade do ar, o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos alertou para a possibilidade de retorno da densidade da fumaça, antes que as tempestades com trovoadas previstas para o fim de semana contribuam para uma melhora gradual da situação.

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