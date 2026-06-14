Por causa da pensão alimentícia... A Argentina impede 13 mil torcedores de apoiar Messi na Copa do Mundo

O governo argentino solicitou oficialmente às autoridades americanas que proíbam 13 mil torcedores argentinos de assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026, programados para este verão nos Estados Unidos.

A Argentina entra no torneio como atual campeã e é considerada uma das principais candidatas a levantar a taça no próximo mês.

A seleção do técnico Lionel Scaloni lidera o Grupo 10, comandada pelo astro Lionel Messi, e disputará sua primeira partida contra a Argélia em Kansas City na madrugada de quarta-feira, além de enfrentar a Áustria e a Jordânia em sua busca pela classificação para as oitavas de final.

Os olhos do mundo estão voltados para a Argentina neste verão, mas, mesmo assim, o governo do país se certificou de impedir que um grupo de torcedores viajasse para assistir a esses jogos.

O jornal espanhol “AS” informou que autoridades argentinas entregaram aos Estados Unidos uma lista com cerca de 13 mil pais e mães inadimplentes no pagamento de pensão alimentícia.

O governo argentino considera que esses pais, que não conseguiram sustentar financeiramente seus filhos, não devem ser autorizados a assistir à Copa do Mundo de 2026. O prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri, declarou: “Se não sustentam seus filhos, não terão permissão para entrar no estádio”.

A postura firme da Argentina se baseia em uma iniciativa do governo nacional chamada “Tribunas Seguras”, e o programa visa identificar e punir os pais que encontram dinheiro para assistir a eventos esportivos enquanto negligenciam as necessidades básicas de seus filhos. Segundo informações, a lista entregue às autoridades americanas inclui aqueles que têm dívidas de pensão alimentícia e cujo atraso no pagamento já foi constatado anteriormente pelos tribunais argentinos.

Nos últimos meses, tem havido um foco crescente na localização dos inadimplentes, o que ocorre quando o pagamento periódico exigido não é efetuado na data de vencimento. A governo argentino espera, por meio do compartilhamento da lista com as autoridades policiais dos Estados Unidos, conseguir localizar qualquer pessoa com dívidas pendentes que tente assistir a uma partida da Copa do Mundo.

A iniciativa “Tribunas Seguras” recebeu amplo apoio da sociedade argentina desde sua ampliação em 2023, e as estatísticas oficiais confirmam a verificação de mais de quatro milhões de espectadores em 1.328 partidas de futebol. durante esse período foram identificados 1.166 indivíduos com mandados de prisão pendentes, tendo sido emitidas dezenas de decisões de proibição administrativa.

A lista ampliada inclui, além da notificação às autoridades americanas sobre os devedores, aqueles com histórico de crimes violentos.

A ministra da Segurança Nacional, Patricia Bullrich, afirmou: “A lista inclui mais de 15 mil pessoas que serão impedidas de entrar nos estádios. Isso é de extrema importância para nós, pois nenhuma pessoa violenta que tenha cometido qualquer crime nos estádios argentinos poderá assistir a este evento esportivo”.