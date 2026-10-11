Para Joshua Kimmich, o jogo do Bayern de Munique contra o Augsburg pela Bundesliga significou um rápido retorno ao local onde os debates mais recentes sobre sua pessoa haviam começado. Nove dias antes, Kimmich havia tido uma atuação extremamente infeliz.

Em seguida, o capitão de 31 anos precisou ir embora conforme o planejado no contexto da troca no elenco. Na sua ausência, seus companheiros de Bayern de Munique, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof, agradaram no meio-campo da Alemanha. E logo se discutia animadamente entre torcedores e especialistas se Kimmich ainda é realmente necessário na seleção alemã.

"Sinceramente, eu nem acompanhei. Mas mesmo assim a gente percebe que houve alguma movimentação", disse Kimmich em seu retorno a Augsburg. O Bayern de Munique não passou de um empate por 2 a 2 em um jogo maluco, e Kimmich, no centro do meio-campo, como de costume ao lado de Pavlovic, teve uma atuação sólida.

Fazendo referência à sua longa condição de titular na equipe da DFB, Kimmich se mostrou deliberadamente tranquilo ao falar sobre os debates: "Estou aqui há onze anos. Sei como funciona o negócio. A única coisa em que posso e preciso me concentrar é no meu desempenho. É isso que eu faço. Foi isso que fiz nos últimos onze anos. E vou continuar fazendo assim. No fim, sempre jogam os melhores. Nos últimos dez anos, tenho conseguido muito bem estar entre os melhores."

Max Eberl se revolta com debates "absurdos" sobre Joshua Kimmich

O diretor esportivo Max Eberl, por sua vez, saiu energicamente em defesa de Kimmich. "Acompanhei que as qualidades de Joshua Kimmich foram colocadas em dúvida. Acho isso absolutamente absurdo", disse Eberl. "Ele é um líder que puxa a fila. Sim, de certa forma ele também é o rosto de uma equipe que nos últimos anos não teve tanto sucesso nos torneios. Mas, para mim, Joshua Kimmich é um jogador alemão extraordinário. Devemos estar felizes por ter um jogador assim em nossas fileiras."

O próprio Kimmich, na verdade, queria muito permanecer com a equipe da DFB após a falha contra a Grécia e deixou esse desejo claro publicamente e internamente. Mas o técnico da seleção, Jürgen Klopp, manteve-se firme e ainda alimentou ainda mais os debates com uma frase descontraída."Isso eu posso dizer ao Jo", explicou Klopp: "Quanto mais vezes se pergunta, menos provável é conseguir o que se quer."

Segundo ele próprio, Kimmich não ficou irritado com a postura e a declaração de Klopp. A chance de permanecer, ao que tudo indica, ele já havia pressentido logo depois da primeiríssima partida da seleção contra a Holanda (1 a 1), apesar da atuação fraca contra a Grécia. E isso por causa da lesão de seu companheiro de Bayern de Munique, Jamal Musiala. Ele deveria ficar com a equipe durante toda a fase de jogos de seleções, mas sofreu uma ruptura de fibra muscular no aquecimento contra a Holanda e precisou ir embora.

"Depois disso, pensei: Jamal estava previsto para as duas semanas, talvez uma porta se abra de novo", explicou Kimmich. Tirando Finn Dahmen, Nico Schlotterbeck e Serge Gnabry, no fim das contas, em vez de Kimmich, apenas os três estreantes Philipp Treu, Yannik Engelhardt e Bambase Conte permaneceram no grupo mesmo após a troca no elenco.

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