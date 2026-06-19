Por causa da frustração, os torcedores holandeses dizem exatamente a mesma coisa sobre Saibari após mais um gol espetacular na Copa do Mundo

Ismael Saibari voltou a deixar sua marca na Copa do Mundo. O meio-campista, vendido pelo PSV ao Bayern de Munique, colocou o Marrocos na frente contra a Escócia logo após pouco mais de um minuto de jogo, com um gol de grande classe. Nas redes sociais, isso gera, entre os torcedores do PSV, não só admiração, mas também frustração.

A partida da Copa do Mundo no Boston Stadium mal havia começado quando Saibari marcou. Aos 71 segundos, o meio-campista ofensivo recebeu a bola no lado direito da grande área após um bom passe de Brahim Díaz. De um ângulo difícil, Saibari chutou com força, e a bola entrou com beleza no canto oposto, deixando o goleiro Angus Gunn sem chances.

Para Saibari, este já é seu segundo gol espetacular na Copa do Mundo em pouco tempo. Na semana passada, ele também marcou pelo Marrocos contra o Brasil. Naquela ocasião, ele escapou pela defesa brasileira e enganou Alisson Becker com um belíssimo chute por cima.

O novo papel de herói de Saibari gerou imediatamente muitas reações dos telespectadores holandeses no X. Curiosamente, grande parte delas nem sequer gira em torno do gol em si, mas sim do valor da transferência pelo qual o PSV o vendeu recentemente ao Bayern de Munique. O clube de Eindhoven teria recebido 55 milhões de euros pelo meio-campista.

“Earnie (Stewart, ed.), que já queria vender o Saibari por uma pechincha. É simplesmente um escândalo. O RB Leipzig pede 100 milhões por um jogador da mesma qualidade”, escreve um torcedor do PSV, referindo-se ao astro marfinense Yan Diomande, do Leipzig.

Outro torcedor do PSV vê sua opinião confirmada: “Que o Saibari é um craque, nós em Eindhoven já sabíamos há muito tempo, mas agora o resto do mundo também sabe! Que gol espetacular.”

Outros também acham que o PSV poderia ter pedido mais. “Podíamos ter vendido o Saibari por 75 milhões depois da Copa do Mundo. Acho que foi uma grande burrice da nossa parte”, diz uma reação amplamente compartilhada. Outro usuário escreve de forma sucinta, mas contundente: “Aceitaram o Saibari rápido demais.”