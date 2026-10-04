Por causa da dupla senegalesa: Vieira repreende jornalista: Não vou aceitar esses termos

Após a vitória de Senegal sobre as Ilhas Comores (1 a 0), em partida amistosa disputada neste domingo, no estádio Vélodrome, em Marselha, Patrick Vieira, treinador dos Leões de Teranga, saiu em defesa de Idrissa Gueye e Kalidou Koulibaly.

Vieira elevou o tom na coletiva de imprensa após a difícil vitória de Senegal e discutiu com um jornalista depois de uma pergunta sobre Idrissa Gueye e Kalidou Koulibaly, a quem o jornalista descreveu como "jogadores cujo tempo acabou".

Vieira afirmou na coletiva, segundo informações da rede "RMC Sport": "Essa é uma atitude inadequada. Não deve ser repetida com base no que se diz lá fora. Você está falando de jogadores que marcaram gols e escrevem a história de Senegal".

E acrescentou: "Não podemos usar esses termos. Mesmo que alguns os usem fora de campo, vocês, jornalistas, têm a obrigação de mudar esse termo. Vimos a partida que eles jogaram hoje, e vocês os consideram jogadores esquecidos. É inaceitável usar esses termos. Essa pergunta e essa falta de respeito, eu não os aceito. Eles são jogadores exemplares, dentro e fora de campo".

Em seguida, o ex-treinador do Nice sugeriu ao jornalista que "reformulasse a pergunta" e continuou: "Não estou em guerra, apenas aponto algo inaceitável. Estamos falando de jogadores que atuam no mais alto nível há anos. A presença deles aqui é prova de que possuem as qualidades necessárias para representar Senegal".

Graças a Iliman Ndiaye, que marcou um gol em seu antigo estádio, a seleção de Senegal manteve seu retrospecto invicto sob o comando de Patrick Vieira e, apesar de o desempenho não ter sido totalmente convincente, os senegaleses conquistaram sua segunda vitória consecutiva, após o empate com Moçambique e a vitória sobre a Etiópia nas eliminatórias para a próxima Copa das Nações Africanas.



