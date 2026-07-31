O Barcelona acompanha a evolução da crise migratória antes de definir sua posição sobre disputar um amistoso contra um dos times locais na cidade marroquina de Tânger, marcado para o sábado, 15 de agosto, depois de ter acertado os detalhes da partida com um dos organizadores marroquinos.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona concluiu seu acordo com um organizador marroquino para disputar a partida, mas o anúncio oficial do confronto continua congelado por causa da crise migratória provocada pela entrada em massa de cidadãos marroquinos na cidade de Ceuta.

O Barcelona leva em conta o impacto das cenas registradas no litoral da cidade, com a chegada de 49 mil pessoas a nado, segundo o Ministério do Interior, número que ultrapassa a metade da população de Ceuta, de 84.208 habitantes, além da morte de pelo menos 18 pessoas.

O Barcelona pretende aguardar a evolução da situação, sem descartar desistir de disputar a partida caso a crise se agrave, ainda que o confronto represente uma opção ideal no plano de Hansi Flick apenas uma semana antes de sua estreia no Campeonato Espanhol, no domingo, 23 de agosto, contra o Elche.

O amistoso no Marrocos marcaria a primeira aparição dos oito jogadores campeões da Copa do Mundo com a seleção da Espanha, que são Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Gavi, Pedri González, Ferran Torres e Lamine Yamal, convocados no dia 12 de agosto.

Anthony Gordon e Jules Koundé, que chegaram às semifinais da Copa do Mundo, podem chegar dois dias antes disso.

Caso a partida no Marrocos não seja realizada, restará ao Barcelona apenas disputar o Troféu Joan Gamper contra o Al Ahly do Egito, marcado para a quarta-feira, 19 de agosto, no estádio Spotify Camp Nou.