Tudo indica que Fouzi Lekjaa se prepara para reorganizar suas cartas dentro da Confederação Africana de Futebol, em um movimento que pode encerrar uma de suas mais importantes responsabilidades nos bastidores do futebol africano, depois de sinalizar que apresentará sua renúncia à presidência do comitê financeiro da CAF, mantendo, porém, seu cargo como primeiro vice-presidente da confederação continental.

O site marroquino Hespport informou que Lekjaa decidiu renunciar à presidência do comitê financeiro em razão do volume de compromissos que essa função impõe, e das constantes viagens e deslocamentos que ela exige, além do grande tempo necessário para acompanhar os diferentes dossiês ligados à gestão dos assuntos financeiros da Confederação Africana.

Acrescentou que a decisão vem no contexto do desejo do dirigente marroquino de reorganizar suas prioridades e dedicar-se mais às responsabilidades que recaem sobre ele dentro do Marrocos, seja no âmbito esportivo ou governamental, além de se envolver nos dossiês relacionados aos preparativos para sediar a final da Copa do Mundo de 2030.

A mesma fonte destacou que a saída de Lekjaa da presidência do comitê financeiro não significa seu afastamento das estruturas da Confederação Africana de Futebol, já que ele continuará a desempenhar suas funções na condição de primeiro vice-presidente da CAF, mantendo sua posição dentro da liderança executiva da confederação continental.

Lekjaa havia adquirido grande experiência durante o período em que esteve à frente do comitê financeiro, pois acompanhou uma série de dossiês importantes relacionados à governança e aos equilíbrios financeiros, além da racionalização de despesas e do trabalho para fortalecer os recursos financeiros da Confederação Africana.