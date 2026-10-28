Um dos destaques da seleção da Arábia Saudita está ameaçado de desfalcar a Copa da Ásia de 2027, por causa da Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, a "Golfo 27".

A Arábia Saudita será a sede da Copa da Ásia no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro do próximo ano.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Hassan Kadesh, zagueiro do Al-Ittihad, está ameaçado de ficar fora da seleção da Arábia Saudita na competição asiática, por causa da lesão que sofreu no torneio do Golfo.

Kadesh se lesionou durante a vitória conquistada pela seleção da Arábia Saudita sobre a seleção de Omã, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

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O zagueiro do Al-Ittihad passou por uma cirurgia na Finlândia, no dia 9 de outubro deste ano, para se recuperar da lesão que sofreu no músculo reto femoral esquerdo.

O jornal esclareceu que, em virtude dessa lesão, Kadesh ficará ausente até a data Fifa que começa em janeiro próximo, na qual será disputada a Copa da Ásia, o que ameaça sua participação no torneio.

A ausência de Kadesh representa um duro golpe para a seleção da Arábia Saudita e seu técnico grego Georgios Donis, especialmente porque ele é considerado um dos principais nomes de experiência da seleção saudita de maneira geral, e da linha defensiva em particular.

Vale lembrar que a seleção da Arábia Saudita foi campeã da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", após a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 na partida final, sendo esse o primeiro título conquistado pela seleção saudita em 23 anos.