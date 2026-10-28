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FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP
Ahmed Mansy
Traduzido por

Por causa da Copa do Golfo 27, estrela da seleção da Arábia Saudita corre risco de desfalque na Copa da Ásia

H. Kadesh
Arábia Saudita
Al-Ittihad
Asian Cup
Gulf Cup
Arábia Saudita

Golpe duro para a Arábia Saudita

Um dos destaques da seleção da Arábia Saudita está ameaçado de desfalcar a Copa da Ásia de 2027, por causa da Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, a "Golfo 27".

A Arábia Saudita será a sede da Copa da Ásia no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro do próximo ano.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Hassan Kadesh, zagueiro do Al-Ittihad, está ameaçado de ficar fora da seleção da Arábia Saudita na competição asiática, por causa da lesão que sofreu no torneio do Golfo.

Kadesh se lesionou durante a vitória conquistada pela seleção da Arábia Saudita sobre a seleção de Omã, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

O zagueiro do Al-Ittihad passou por uma cirurgia na Finlândia, no dia 9 de outubro deste ano, para se recuperar da lesão que sofreu no músculo reto femoral esquerdo.

O jornal esclareceu que, em virtude dessa lesão, Kadesh ficará ausente até a data Fifa que começa em janeiro próximo, na qual será disputada a Copa da Ásia, o que ameaça sua participação no torneio.

A ausência de Kadesh representa um duro golpe para a seleção da Arábia Saudita e seu técnico grego Georgios Donis, especialmente porque ele é considerado um dos principais nomes de experiência da seleção saudita de maneira geral, e da linha defensiva em particular.

Vale lembrar que a seleção da Arábia Saudita foi campeã da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", após a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 na partida final, sendo esse o primeiro título conquistado pela seleção saudita em 23 anos.

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