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Muhammad Sharaf Eldeen

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Por causa da bandeira do Marrocos... Jogador argelino é alvo de uma enxurrada de críticas

USM Alger x Olympic Club de Safi
USM Alger
Olympic Club de Safi
CAF Confederations Cup
H. Ferhani
Olympic Club de Safi x RSB Berkane
RSB Berkane
Botola Pro
Union Yacoub El-Mansour x Olympic Club de Safi
Union Yacoub El-Mansour
MC Alger x USM Alger
MC Alger
1. Division
Argélia
Marrocos

A camisa de Farhani chamou a atenção dos torcedores do Safi

O incidente em que a bandeira do Marrocos foi retirada da camisa do jogador argelino Houari Ferhani, zagueiro do Olympique de Safi, gerou ampla polêmica após a partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Confederação Africana contra o Union de Argel, que terminou empatada em 0 a 0 no Estádio 5 de Julho, neste sábado.

Em uma tentativa de conter a polêmica, Farhani se apressou em publicar um esclarecimento oficial, por meio de um vídeo no qual pediu desculpas ao público marroquino.

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Farhani também apareceu no vídeo vestindo a camisa do Olympique de Safi, totalmente decorada com a bandeira marroquina.

O jogador disse que o que aconteceu “foi um erro do responsável pela bagagem”, garantindo que não percebeu o ocorrido devido à sua total concentração na partida, e que a situação foi corrigida durante o segundo tempo.

Farhani já havia disputado várias partidas com a camisa completa do Safi, sem qualquer alteração, mas neste confronto a bandeira marroquina esteve ausente de sua camisa desde os momentos de aquecimento, o que chamou a atenção da torcida e dos espectadores.

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