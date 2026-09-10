Nicolò Tresoldi, atacante do Club Brugge, da Bélgica, decidiu não atender à convocação da seleção da Itália para os próximos jogos da Liga das Nações da Europa, preferindo ter mais tempo antes de tomar sua decisão final sobre qual seleção irá representar, segundo uma reportagem da imprensa.

O renomado jornalista italiano Nicolò Schira escreveu nesta quinta-feira em sua conta na plataforma "X": "Nicolò Tresoldi decidiu não atender à convocação da seleção italiana para os jogos da Liga das Nações. Ele precisa de mais tempo para tomar uma decisão final entre Itália e Alemanha".

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A postura de Tresoldi confirma que a disputa entre Itália e Alemanha pelos serviços do jovem atacante ainda não está resolvida, apesar de reportagens anteriores indicarem que ele estava perto de escolher a seleção italiana.

Tresoldi nasceu na cidade italiana de Cagliari, mas formou-se futebolisticamente na Alemanha, após a mudança de sua família para Hanôver, onde passou pela academia do Hannover 96 antes de começar sua carreira profissional com o time. O jogador de 22 anos possui as nacionalidades italiana e alemã.

O jovem atacante tem grande experiência com as seleções de base da Alemanha, tendo atuado pela seleção sub-19 e depois pela sub-21, com a qual chegou à final do Campeonato Europeu.

Tresoldi transferiu-se para o Club Brugge no verão de 2025, vindo do Hannover 96, e rapidamente conseguiu chamar a atenção na Bélgica, após encerrar sua primeira temporada com o time com um saldo de 18 gols em 53 partidas.

Tanto a seleção italiana quanto a alemã se preparam para entrar em uma nova era, com o retorno do técnico Roberto Mancini ao comando da seleção italiana, enquanto o veterano Jürgen Klopp assumiu a responsabilidade pela Mannschaft.

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