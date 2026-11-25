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O Borussia Dortmund discute internamente a contratação de Younes Ebnoutalib e, ao que parece, não está sozinho na disputa.

Segundo a Sport Bild, o diretor esportivo Ole Book continua mantendo contato próximo com Ebnoutalib. David Blacha, pessoa de confiança de Book que acompanhou o dirigente de Elversberg a Dortmund, também estaria em contato frequente com o jogador da seleção alemã.

Essa proximidade pode acabar valendo ouro para o Dortmund. Segundo a revista, a contratação de Ebnoutalib já foi discutida em reuniões de planejamento do elenco, mas ainda não há nada de concreto.

O jogador de 23 anos, porém, está na lista do clube, que acompanha sua evolução. Se Ebnoutalib mantiver o ritmo de desenvolvimento no Eintracht Frankfurt e continuar marcando gols regularmente, o Dortmund o vê como um possível futuro atacante do time.

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Ebnoutalib estaria insatisfeito no Eintracht Frankfurt

A Sport Bild aponta como possível sinal de que Ebnoutalib estaria aberto a deixar o SEG em breve o fato de o Eintracht ter pretendido recentemente ajustar o contrato do atacante, válido até 2031, e aumentar seu salário-base de 1,2 milhão de euros. Até agora, porém, nada aconteceu nesse sentido.

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Isso talvez se deva também ao fato de Ebnoutalib não estar inteiramente satisfeito em Frankfurt, segundo a Sport Bild. De acordo com a reportagem, ele sente falta de reconhecimento. O atacante se incomoda por estar atrás de Jonathan Burkardt na hierarquia interna da posição e por não ter sido titular em quatro partidas oficiais, embora ambos somem atualmente seis gols e uma assistência em dez jogos.

Getty Images

Bayern de Munique também quer Ebnoutalib como reserva de Kane?

Se Ebnoutalib realmente quiser mudar de clube em breve, sua intenção seria permanecer na Bundesliga, apesar do interesse da Juventus de Turim e do Tottenham Hotspur . Além do Dortmund, o Bayern de Munique também estaria de olho no atacante de 1,91 metro, possivelmente já para o inverno, diante da ausência de Harry Kane e da falta de um reserva. O Dortmund, porém, pode ter uma vantagem graças à relação próxima de Book com o jogador.

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Book tirou Ebnoutalib do anonimato no FC Gießen, da liga regional, por 15.000 euros e o levou ao SV Elversberg, da segunda divisão. Lá, o jogador de 23 anos rapidamente se tornou um dos melhores atacantes da liga. Em janeiro de 2026, transferiu-se para o SGE por oito milhões de euros e tornou-se jogador da seleção alemã sob o comando de Jürgen Klopp. "Ele teve um papel muito importante na minha carreira", disse Ebnoutalib sobre Book, a quem considera o salvador de sua trajetória. Após sua primeira convocação para a seleção alemã, ele teria entrado em contato imediatamente com Book para agradecê-lo.

Enquanto isso, segundo a Sport Bild, o Eintracht aceitaria liberar Ebnoutalib por uma quantia entre 30 e 40 milhões de euros. Para o Dortmund, porém, ainda resta a dúvida sobre a necessidade de contratar outro atacante.

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A dupla formada por Fabio Silva e Serhou Guirassy vem funcionando bem nesta temporada. Juntos, eles já marcaram 14 gols e ressaltam repetidamente que se entendem muito bem quando o técnico Niko Kovac os coloca em campo ao mesmo tempo. O contrato de Guirassy termina em 2028. O jogador de 30 anos já pensou em sair no último verão e, recentemente, não escondeu essa possibilidade.

As conversas sobre uma renovação devem começar nas próximas semanas, mas ainda não se sabe se o guineano quer prolongar seu vínculo com o Dortmund. Caso não queira, os caminhos devem se separar no verão, diante da aproximação do fim do contrato. No mais tardar, o Dortmund teria então uma necessidade urgente de reforçar o ataque.