Por acerto com Isco, Juventus estaria disposta a ceder Pjanic e Khedira, segundo emissora

Além da Velha Senhora, Arsenal, Manchester City, Milan e Napoli também já demonstraram interesse no meia

Em baixa no Real Madrid desde a chegada de Santiago Solari, Isco pode ser negociado na próxima janela de transferências. De acordo com a imprensa italiana, a Juventus seria uma das interessadas no jogador e estaria pensando, inclusive, em oferecer Pjanic e Khedira em troca.

Isco raramente tem feito parte da equipe titular do novo técnico, e tiveram alguns episódios em que foi perceptível o descontentamento do jogador. O mais recente deles aconteceu no último sábado (22), após a conquista do Mundial de Clubes, quando decidiu não participar da volta olímpica com a taça e foi direto para o vestiário.