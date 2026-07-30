O Real Madrid chegou a um acordo com o Fulham para a transferência de Gonzalo García, atacante merengue, ao clube inglês durante a atual janela de transferências do verão europeu, por 70 milhões de euros.

De acordo com a rádio "Cadena Cope", o Real Madrid mantém o direito de recompra do jogador, que disputou 39 partidas pela equipe principal na última temporada, marcando oito gols, seis deles no Campeonato Espanhol.

Com a saída de Gonzalo, o Real Madrid dá continuidade à sua trajetória de geração de receitas graças aos jogadores desenvolvidos na academia "La Fábrica" (a academia de base do clube).

Além dos 70 milhões de euros que o clube merengue receberá pelo atacante, também lucrou com a venda de Nico Paz (60 milhões de euros), Víctor Muñoz (20 milhões de euros), Álvaro Rodríguez (12,5 milhões de euros), Rafael Marín (15 milhões de euros), Álex Jiménez (12,5 milhões de euros), Mario Martín (3,5 milhões de euros) e Fran García (4 milhões de euros).

Esta será a terceira vez que Gonzalo jogará sob o comando de Álvaro Arbeloa, novo treinador do Fulham, já que o havia treinado antes na equipe reserva do Real Madrid e na equipe principal, e agora chega a terceira etapa na Premier League.

Espera-se que esse negócio, após sua conclusão oficial, reacenda as esperanças do jovem brasileiro Endrick, que busca uma oportunidade no Real Madrid, após seu empréstimo na metade da última temporada ao Lyon.