O Milan fechou uma grande contratação vinda do Campeonato Francês por um valor de 50 milhões de euros, após o impasse nas negociações com o Leipzig.

Diversas fontes informaram que o Milan está na fase final para contratar Diego Moreira, jogador do Strasbourg, por cerca de 50 milhões de euros.

O jogador belga, internacional e de 22 anos, havia sido ligado no início do verão a uma possível transferência para o Campeonato Italiano pelas mãos da Roma, mas o custo da operação era elevado demais.

A Roma já havia apresentado uma proposta no valor de 35 milhões de euros, além de 10 milhões de euros em bônus, com o clube francês ficando com uma porcentagem de 10% sobre o valor de uma futura venda do jogador.

O Leipzig pressionou com força em seguida para fechar a operação, mas a "Sky Sports Alemanha" confirmou que o clube não estava perto de chegar a um acordo.

Em contrapartida, o Milan agiu de forma surpreendente com a ajuda do agente de jogadores Jorge Mendes, chegando a um acordo com o jogador e com o clube em um tempo muito rápido.

Várias fontes confirmaram agora, entre elas o especialista em mercado Fabrizio Romano, a "Sky Sport Itália", o canal "Sport Itália" e a "Sport Mediaset", os mesmos detalhes, apontando que o Milan trabalha nos detalhes finais da operação e organiza a data dos exames médicos.

De acordo com a "Football Italia", espera-se que o valor total da operação chegue a cerca de 45 a 50 milhões de euros, incluindo os adicionais e uma porcentagem sobre os valores de uma futura venda, embora Fabrizio Romano e a "Sport Itália" apontem que a operação é de 50 milhões de euros mais os bônus.

A "Sky Sport Itália" revelou que os exames médicos do jogador serão realizados na terça-feira, 18 de agosto.

Moreira atua principalmente como ponta esquerda, podendo também jogar pelo lado direito quando necessário.

O Chelsea havia vendido o jogador ao Strasbourg por 8,5 milhões de euros no verão de 2024, mantendo uma cláusula de recompra do jogador, mas não parece animado a acioná-la.

Moreira soma quatro participações internacionais pela seleção principal da Bélgica, depois de já ter representado Portugal no nível das seleções de base, e comemorou seu aniversário de 22 anos no início deste mês.

Ao longo da última temporada, Moreira registrou cinco gols e nove assistências em 42 partidas em diferentes competições com o Strasbourg.