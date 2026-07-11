Por 5 milhões de libras esterlinas... Clube inglês negocia com o Al-Ahly para contratar Imam Ashour

O clube inglês Ipswich Town entrou na disputa para contratar Imam Ashour, craque do meio-campo da seleção egípcia e do Al-Ahly, durante a atual janela de transferências de verão.

O jornalista Hani Hatout revelou, no canal “Modern”, na noite de sábado, que as negociações foram oficialmente iniciadas entre a diretoria do clube inglês e o Al-Ahly para garantir os serviços do meia da seleção egípcia.

Ele explicou que o representante do Ipswich Town apresentou uma oferta inicial de 5 milhões de libras esterlinas, o que equivale a aproximadamente 333 milhões de libras egípcias, na tentativa de contratar o jogador que se destacou de forma notável na Copa do Mundo de 2026.

Ashour marcou o primeiro gol do Egito no torneio contra a Bélgica, antes de balançar as redes novamente contra a Austrália nas oitavas de final; além disso, teve um desempenho notável contra a Argentina nas quartas de final, mas uma lesão o obrigou a sair de campo no intervalo.

O Ipswich Town, que conquistou recentemente o acesso à Premier League, se prepara para disputar a temporada 2026-2027 entre os grandes, embora seu histórico indique um rápido retorno à segunda divisão em ocasiões anteriores.

A disputa não está isenta de interesse europeu, já que relatos apontam para o interesse de outros clubes em Ashour, com destaque para o Celtic, da Escócia, e o West Ham United, da Inglaterra, o que coloca o Al-Ahly diante de uma decisão difícil sobre o futuro de seu craque.