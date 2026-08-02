O Paris Saint-Germain apresentou uma proposta oficial ao Parma para contratar o goleiro japonês Zion Suzuki, durante a atual janela de transferências de verão.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado, afirmou que o Paris Saint-Germain apresentou uma proposta no valor de 33 milhões de euros ao Parma pela contratação do goleiro japonês Suzuki.

Ele acrescentou que o Paris Saint-Germain leva vantagem sobre a Juventus agora, após enviar a proposta oficial e diante da disposição do Parma em avançar.

Também apontou que o Saint-Germain apresentou sua proposta a Suzuki, garantindo que o negócio está encaminhado.

Vale lembrar que Lucas Chevalier e Matvei Safonov se revezaram como titulares para defender a meta do Saint-Germain na temporada passada, após a venda de Gianluigi Donnarumma ao Manchester City.







