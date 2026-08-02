Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Zaion SuzukiGetty Images

Traduzido por

Por 33 milhões de euros: goleiro do Japão está a caminho do Paris Saint-Germain

Mercado da bola
Z. Suzuki
Juventus
PSG
Japão
Itália
França

O negócio está em andamento

O Paris Saint-Germain apresentou uma proposta oficial ao Parma para contratar o goleiro japonês Zion Suzuki, durante a atual janela de transferências de verão.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado, afirmou que o Paris Saint-Germain apresentou uma proposta no valor de 33 milhões de euros ao Parma pela contratação do goleiro japonês Suzuki.

Ele acrescentou que o Paris Saint-Germain leva vantagem sobre a Juventus agora, após enviar a proposta oficial e diante da disposição do Parma em avançar.

Também apontou que o Saint-Germain apresentou sua proposta a Suzuki, garantindo que o negócio está encaminhado.

Vale lembrar que Lucas Chevalier e Matvei Safonov se revezaram como titulares para defender a meta do Saint-Germain na temporada passada, após a venda de Gianluigi Donnarumma ao Manchester City.

Amistosos de clubes
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Juventus crest
Juventus
JUV
Amistosos de clubes
Mallorca crest
Mallorca
MLL
PSG crest
PSG
PSG



Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google