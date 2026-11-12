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O Barcelona estaria interessado em contratar já na janela de inverno o zagueiro Ruud Nijstad, do FC Twente.

A informação é do jornal esportivo espanhol Sport. Segundo a publicação, os catalães querem fazer uma nova tentativa após terem buscado, sem sucesso, a contratação do jogador de 18 anos no último verão. O primeiro contato foi confirmado recentemente pelo diretor esportivo do Twente, Erik ten Hag, ex-técnico, entre outros clubes, do Manchester United.

De acordo com a reportagem, o técnico do Barça, Hansi Flick, planeja utilizar Eric Garcia e Jules Kounde na lateral direita, o que abre uma vaga no miolo da defesa. Além de Pau Cubarsi, Gerard Martin e Andreas Christensen, Flick quer ter mais uma opção para o setor. Nijstad continuaria sendo uma alternativa de grande interesse para o Barça por sua idade, seu porte físico e sua capacidade de participar da construção das jogadas.

Segundo uma reportagem da Sky, Jonathan Tah, do Bayern de Munique, também foi considerado uma opção por um breve período. Os catalães chegaram a consultar o clube sobre a possibilidade de uma transferência no inverno, já que o jogador da seleção alemã não tem mais assegurada a vaga de titular ao lado de Dayot Upamecano na disputa com Min-jae Kim no Bayern. Tah e o Bayern, porém, teriam descartado imediatamente a possibilidade, de modo que Nijstad voltou ao topo da lista de desejos.

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Nijstad passou pelas categorias de base do Twente e, aos 18 anos, já disputou 32 partidas na primeira divisão pelo clube de Enschede. Seu contrato vai até 2029 e, segundo a reportagem, o Twente pede 20 milhões de euros para negociá-lo. Nijstad integra pela primeira vez a seleção sub-21 da Holanda, que, treinada pelo ex-jogador do Barça Michael Reiziger, enfrentará a Dinamarca nos playoffs por uma vaga na Eurocopa.