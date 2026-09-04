Isso é o que informa o jornal Bild. Segundo a publicação, o jogador de 22 anos já havia entrado no radar dos Citizens em março, quando era o nome desejado para o meio-campo central. Por isso, o City também estaria disposto a pagar 100 milhões de euros por Pavlovic, mas o atleta não teria tido interesse em deixar o Bayern de Munique e se transferir para a Inglaterra.

No City, já havia ficado claro ainda na primavera que o técnico Pep Guardiola pararia e que Enzo Maresca assumiria o cargo. O italiano também teria tentado pessoalmente a contratação de Pavlovic, mas sem sucesso. Como o jogador da seleção alemã descartou categoricamente uma transferência, os ingleses não apresentaram nenhuma oferta oficial por ele.

O Man City reformulou completamente seu meio-campo na última janela de transferências: com Rodri (para o FC Barcelona), Bernardo Silva (para o Real Madrid), Tijjani Reijnders (para o Al-Qadsiah) e Nico Gonzalez (para o Newcastle), jogadores importantes deixaram o clube. Durante muito tempo, os Citizens só conseguiram apresentar Elliot Anderson (por 135 milhões de euros, vindo do Nottingham) como reposição, mas pouco antes do fechamento da janela também chegaram Ayyoub Bouaddi (por 95 milhões de euros, vindo do Lille) e Enzo Fernandez (por 145 milhões de euros, vindo do Chelsea). No total, o City gastou 375 milhões de euros apenas com jogadores para o meio-campo central.

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Aleksandar Pavlovic é cria das categorias de base do Bayern e atuou em 44 partidas oficiais pelo FCB na última temporada. Ele marcou quatro gols e deu duas assistências. Pela seleção da Alemanha, estreou em junho de 2024 e disputou 15 partidas internacionais até aqui.