Por 10 dias: Bayern de Munique testa jovem promessa do Uruguai

O uruguaio Rodrigo Dudú Rivero, ponta do Racing de Montevidéu, viaja para a Alemanha neste domingo, para se submeter a um período de testes com a equipe principal do Bayern de Munique.

A imprensa uruguaia informou que Dudú, de 19 anos, treinará com a equipe principal do Bayern de Munique por 10 dias, depois de ter sido peça fundamental no Racing no último período, mas que não participou da partida de sua equipe neste domingo.

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Dudú atua na posição de ponta esquerda e representa a seleção do Uruguai nas categorias de base, além de ter contrato com o Racing de Montevidéu, clube que pertence ao grupo "Red&Gold Football", uma parceria entre o Bayern de Munique e o Los Angeles FC.

Essa parceria oferece ao Bayern de Munique a oportunidade de acompanhar de perto uma série de talentos no Uruguai, enquanto o período de testes representa uma chance para Dudú de treinar sob o comando da comissão técnica da equipe principal e provar suas qualidades em um nível mais alto.

A expectativa é que o jogador passe os próximos dez dias nos treinamentos da equipe bávara, antes de o clube avaliar seu nível e definir o próximo passo em sua carreira.



