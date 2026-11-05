Segundo uma lista das dez camisas mais vendidas da MLS em 2026 divulgada pela liga, o veterano do Bayern de Munique continua sendo um grande favorito dos torcedores. A camisa de seu clube com o nome de Müller estampado ocupa o terceiro lugar.

Só as camisas com os nomes de Lionel Messi (Inter Miami) e Heung-Min Son (Los Angeles) nas costas vendem mais. Atrás de Müller, aparecem jogadores com currículos impressionantes.

Logo em seguida, na quarta posição, está Robert Lewandowski, do Chicago Fire, parceiro de longa data de Müller no ataque. Antoine Griezmann (5º, Orlando City), Luis Suarez (8º, Inter Miami) e o atacante alemão Hany Mukhtar (Nashville SC), em nono lugar, também estão entre os dez primeiros.

Por que Hany Mukhtar aparece no ranking?

Nascido em Berlim, ele joga na MLS desde 2020 e, por isso, já é um nome consolidado na liga. Em 2022, foi eleito o jogador mais valioso e, em setembro, tornou-se o primeiro jogador nascido na Alemanha a alcançar a marca de 100 gols na MLS, incluindo os playoffs. Só nesta temporada, marcou 17 gols e deu oito assistências. Marco Reus (LA Galaxy), por outro lado, não aparece no ranking.

Próximas partidas MTL Major League Soccer 16:00 VAN

À primeira vista, a sexta posição de Cavan Sullivan, de apenas 17 anos, também surpreende. O adolescente, porém, é considerado a próxima grande promessa dos EUA. Depois de ser eleito "Jogador do Mês" em setembro, ele fez história em outubro. Na vitória dos EUA por 3 a 0, Sullivan se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história.

Getty Images

Thomas Müller: líder da Conferência Oeste

Müller é o primeiro jogador dos Whitecaps desde Alphonso Davies, em 2018, a entrar na lista. O jogador, agora com 37 anos, deixou Munique rumo a Vancouver sem custos de transferência em 2025 e, desde então, marcou 19 gols e deu 11 assistências em 47 partidas.

Nesta temporada, Müller já contribuiu com nove gols e, por isso, tem participação decisiva na liderança dos Caps na Conferência Oeste após 33 jogos da temporada regular.

Thomas Müller em terceiro: o ranking de camisas da MLS