Ponte Preta x Vitória: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Nesta sexta-feira (14), a Macaca busca primeira vitória na Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro , a recebe o nesta sexta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela terceira rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real



Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Vitória DATA Sexta-feira, 14 de agosto de 2020 LOCAL Moisés Lucarelli (SP) HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Pietro Carpi/EC Vitória)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

Apontada como uma das favoritas ao título da Série B, a Ponte Preta ainda não engrenou no campeonato. Com uma derrota e um empate, a está na 13ª posição. O técnico João Brigatti viu evolução na equipe, mesmo sem um resultado positivo até o momento. "Temos que ver no todo, e no todo a Ponte Preta está evoluindo e você pode ter certeza, daqui a pouco vamos estar ganhando uma, duas, três, porque esse time tem muita qualidade", disse. A equipe Alvinegra deve ter sua base mantida para o jogo em Campinas.

Mais times

Quinto colocado com 4 pontos marcados e ainda sem perder, o Vitória não poderá contar com Alisson Farias (lesão na coxa esquerda) e Vico (lesão na coxa esquerda), que voltaram para Salvador para fazer tratamento. Eron foi convocado e já estácom o elenco para o duelo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação da Ponte Preta: Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Rayan, Ernandes, Luís Oyama, Dawhan, João Paulo, Camilo, Bruno Rodrigues e Zé Roberto.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan, João Victor, Gabriel Furtado, Carleto, Guilherme Rend, Fernando Neto, Marcelinho, Felipe Garcia, Caicedo e Mateusinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA de 1 x 1 Ponte Preta Série B 11 de agosto de 2020 Ponte Preta 0 x 1 Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Ponte Preta Série B 18 de agosto de 2020 20h30 (de Brasília) Ponte Preta x Série B 21 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Vitória Série B 11 de agosto de 2020 Vitória 1 x 0 Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas