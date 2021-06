Ponte Preta x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (6), pela segunda rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ponte Preta e Vasco entram em campo neste domingo (6), no Moisés Lucarelli, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B . A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, no SporTV, e Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real, clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Vasco DATA Domingo, 6 de junho de 2021 LOCAL Moisés Lucarelli, Campinas - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Flavio Gomes Barroca (RN)

Quarto árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca a vitória fora de casa / Foto: Getty Images

A TV Globo, o SporTV, e o Premiere são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (6), às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Ponte Preta vem de revés em seu primeiro duelo e agora quer aproveitar a força de sua casa para somar pontos na Série B. O time do interior paulista anunciou o técnico Gilson Kleina durante a semana, e que já deve promover alterações na equipe. A Macaca não terá Rayan, lesionado.

Lateral Felipe Albuquerque ressalta que elenco está muito motivado para conquistar a primeira vitória no Majestoso. - https://t.co/Qh6cgHecoW pic.twitter.com/iH9XZaYJGh — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) June 4, 2021

Depois de estrear na Série B com derrota, o Vasco deve ter mudanças na equipe titular para o duelo deste domingo. Isso Leandro Castán e Marquinhos Gabriel estão recuperados de lesão, enquanto Zeca é dúvida. Já o recém-contratado Michel pode fazer seu primeiro duelo pelo clube.

Provável escalação do Ponte Preta: Ygor Vinhas, Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato e Rafael Santos (Jean Carlos); Dawhan, Léo Naldi e Renatinho (Locatelli); Moisés, Niltinho e Camilo.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo (Castán), Riquelme (Zeca), Romulo, Andrey, Gabriel Pec, Sarrafiore (Marquinhos Gabriel), Morato e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGOS CAMPEONATO DATA Brusque 2 x 1 Ponte Preta Série B 30 de maio de 2021 Novorizontino 2 x 0 Ponte Preta Campeonato Paulista 20 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Ponte Preta Série B 11 de junho de 2021 19h (de Brasília) Ponte Preta x Cruzeiro Série B 16 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 1 Vasco Copa do Brasil 1 de junho de 2021 Vasco 0 x 2 Operário Série B 29 de maio de 2021

Próximas partidas