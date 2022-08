Ponte Preta x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (9), pela 23ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Ponte Preta e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (9), no Moisés Lucarelli, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na quarta posição, com 39 pontos, o Vasco volta a campo após a aprovação dos sócios, que aprovação a venda de 70% da SAF para 777 Partners.

Para o confronto fora de casa, o técnico interino Emílio Faro pode promover a estreia de Alex Teixeira entre os titulares. Caso comece entre os 11, entrará no lugar de Gabriel Pec.

Palacios e Yuri, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos.

Do outro lado, a Ponte Preta, que vem de uma vitória e um empate, aparece na 13ª posição, com 26 pontos.

O técnico Hélio dos Anjos poderá ter novamente à disposição o lateral-direito Norberto e o atacante Barcia, mas Thiago Oliveira, com dores no joelho, e Danilo Gomes, com lesão muscular, seguem como desfalques.

Em 41 jogos disputados, o Vasco soma 16 vitórias, contra sete da Ponte Preta, além de 18 empates. No primeiro turno da Série B de 2022, a equipe carioca venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do VASCO: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Marlon Gomes, Andrey Santos e Nenê; Alex Teixeira, Raniel e Figueiredo.

Possível escalação da PONTE PRETA: Diogo Silva; Raul Prata, Wellington Carvalho. Iago Mendonça e Guilherme Lopes; Claudinei, Yago e Rafael Longuine; Paulinho Moccelin, Emerson Negueba e Anselmo Ramon.

Desfalques da partida

Vasco:

RIquelme: lesionado.

Palacios e Yuri: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Ponte Preta:

Danilo Gomes e Thiago Oliveira: lesionados.

Quando é?

JOGO Ponte Preta x Vasco DATA Terça-feira, 9 de agosto de 2022 LOCAL Moisés Lucarelli - Campinas, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 4 x 0 CRB Série B 28 de julho de 2022 Vasco 0 x 0 Chapecoense Série B 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Tombense Série B 13 de agosto de 2022 11h (de Brasília) CSA x Vasco Série B 18 de agosto de 2022 20h (de Brasília)

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 0 Operário Série B 30 de julho de 2022 CRB 1 x 1 Ponte Preta Série B 5 de agosto de 2022

Próximas partidas