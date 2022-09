Ponte Preta x Sport Recife: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (7), pela 29ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Sport Recife se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Moisés Lucarelli, a partir das 19h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view e no streaming.

Para se afastar de vez da zona de rebaixamento, e alcançar os tão sonhados 45 pontos do técnico Hélio dos Anjos, a Ponte Preta contará com a volta de tres titulares para o duelo: Mateus Sils, Artur e Amaral. Porém, o time não contará com Léo, suspenso.

Do outro lado, o Sport quer surpreender a Ponte e voltar a encostar no G-4 da competição. Para isso, a equipe contará com Vágner Love e Kayke no comando do ataque, mas ainda sem o zagueiro Rafael Tyerre.

Prováveis escalações

Possível escalação da Ponte Preta: Caique; Mateus Silva, Thiago, Sanches, Artur; Amaral, Rithely e Elvis; Barcia, Fessin e Lucca.

Possível escalação do Sport: Saulo; Eduardo, Alemão, Sabino, Hernández; Fabinho, Wallisson e Henrique; Denner, Kayke e Vágner Love.

Desfalques da partida

Ponte Preta:

Léo Naldi: lesionados

Sport:

Rafael Thyere: lesionado

Quando é?

JOGO Ponte Preta x Sport DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano e Bruno Muller (SC)

Quarto árbitro: Lucas Canetto (SC)

VAR: Adriano Milcxvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 0 Bahia Série B 31 de agosto 2022 Chapecoense 3 x 0 Ponte Preta Série B 3 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Ituano Série B 13 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília) Londrina x Ponte Preta Série B 23 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Novorizontino Série B 30 de agosto de 2022 CRB 2 x 0 Sport Série B 3 de setembro de 2022

Próximas partidas