Ponte Preta x São Paulo: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes entram em campo pela sexta rodada do Campeonato Paulista

A Ponte Preta recebe o São Paulo neste sábado (9), no Moisés Lucarelli, a partir das 19h (de Brasília). O duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista será transmitido pelo canal Premiere . Aqui, na Goal Brasil , você acompanha tudo em tempo real.

Confira todas as informações do duelo!

Jogo Ponte Preta x São Paulo Data e local Sábado, 09 de fevereiro - Moisés Lucarelli, Campinas - SP Horário 19h, horário de Brasília

TV E TEMPO REAL



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação )

Para quem não for ao Pacaembu, o duelo será transmitido apenas pelo canal Premiere . Aqui, na Goal Brasil, você acompanha todos os lances em tempo real.

NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PONTE PRETA

João Paulo Sanches foi escolhido como técnico interino para comandar a Macaca na partida contra o Tricolor enquanto o clube aguarda a vinda do técnico Jorginho.

Sanches não conta com o lateral-esquerdo Giovanni, em recuperação de um edema muscular, e o volante Edson, suspenso. André Castro, Mantuan e Rafael Longuine também não estão à disposição.

Veja a provável escalação da Ponte:

SÃO PAULO

Após a derrota por 2 a 0 contra o Talleres, valendo a classificação para a fase de grupo da Libertadores, o técnico André Jardine deve montar uma equipe totalmente reserva para viajar à Campinas visando a recuperação do resultado no jogo de volta contra a equipe mexicana, no Morumbi.

Veja a provável escalação do Tricolor: