Ponte Preta x São Paulo: escalação, desfalques e mais do Campeonato Paulista 2022

São Paulo e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (13), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Fora da zona de classificação do grupo B com quatro pontos, o São Paulo volta a campo depois de conquistar a sua primeira vitória no torneio. Na última rodada, venceu o Santo André por 1 a 0.

Do outro lado, a Ponte Preta, com sete pontos no grupo D, vem de vitória sobre a Ferroviária por 2 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Buscando subir na tabela de classificação e amenizar a pressão, o São Paulo volta a campo contra a Ponte Preta com alguns desfalques.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni segue sem contar com o zagueiro Walce, o volante Luan, o meio-campista Patrick e o atacante Luciano seguem no processo de recuperação.

Já a Ponte Preta conta com uma série de problemas no elenco. Dedé, com uma lesão muscular na coxa esquerda, está fora, assim como Igor Formiga, com Covid-19. Fábio Sanches, com suspeita do vírus, é tratado como dúvida.

Possível escalação do São Paulo: Tiago Volpi (Jandrei), Rafinha, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Rodrigo Nestor (Gabriel), Gabriel Sara e Igor Gomes (Nikão); Alisson, Rigoni e Calleri.

Possível escalação do Ponte Preta: Ygor Vinhas; Kevin, Thiago Lopes, Fabrício e Guilherme Santos; Moisés Ribeiro (Wesley), Léo Naldi, Santos e Fessin; Pedro Júnior (João Pedro) e Lucca.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Walce, Luan, Patrick e Luciano: processo de recuperação

PONTE PRETA:

Dedé: lesão muscular

Igor Formiga: Covid-19

Luiz Fernando: fratura no quarto metacarpo da mão esquerda

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ponte Preta x São Paulo e Santo André será transmitido ao vivo pela HBO Max e pelo Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.